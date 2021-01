Anne Hathaway e gli haters online dopo l'Oscar: "Ho dovuto affrontare i miei mostri"

Anne Hathaway è una delle più note attrici hollywoodiane. Ciò nonostante, nel corso della sua carriera, la Hathaway ha dovuto affrontare un notevole quantitativo di odio che si è riversato su di lei attraverso il mondo dei social media. Sotto questo punto di vista, Internet è un luogo davvero terribile e, da solo, può essere in grado di minare l'autostima di qualunque persona. In modo particolare, qualora un film non rispetti le aspettative dei fan, i primi ad essere sottoposti alle critiche sono registi e attori.

Interstellar: Matthew McConaughey al fianco di Anne Hathaway in un momento del film

Anne Hathaway è una di quelle attrici che hanno patito sulla loro pelle l'odio del web e il fenomeno degli haters sui social network. Nonostante ciò, però, sembra che l'attrice sia riuscita a superare questo problema e persino a farne tesoro. Nel 2013 la Hathaway ha vinto un Premio Oscar alla Migliore attrice non protagonista; da quel momento in poi, qualcosa è andato storto e l'interprete si è trovata ad affrontare fenomeni di odio sui social mai visti prima. Come ha raccontato al The Sun, l'interprete è venuta a patti con il lato oscuro della fama implementando la fede in sé stessa. L'attrice ha dichiarato: "Non voglio assolutamente riesumare il passato ma anche io ho dovuto affrontare i miei mostri. A un certo punto, ho avuto Internet contro e non è stata di certo una passeggiata. Alla fine, però, sono riuscita a uscirne e tutto quello mi ha reso persino più forte. Il mio consiglio è di affrontare sempre ciò che capita, di provare a farsi forza e attraversare la tempesta con coraggio".

In casi del genere, sarebbe bene iniziare a portare avanti un comportamento menefreghista nei confronti degli altri e a pensare soltanto alla propria felicità. Nel corso della sua carriera, Anne Hathaway ha affrontato più generi cinematografici e ha portato a compimento una serie di performance assolutamente memorabili. Tra le sue interpretazioni più riuscite, si ricordano quelle ne Il diavolo veste Prada e in Rachel sta per sposarsi. L'attrice, poi, ha anche preso parte a Interstellar, One Day, Alice in Wonderland, Ocean's 8 e Cattive acque.

Recentemente, Anne Hathaway è stata elogiata per aver recitato nel peculiare Colossal di Nacho Vigalondo e ha anche partecipato a Le streghe di Robert Zemeckis. Con il suo Premio Oscar alla Migliore attrice non protagonista per Les Misérables, l'attrice è definitivamente entrata nel cuore dei suoi fan più affezionati, in attesa di una nuova nomination che possa ulteriormente coronare il suo talento.