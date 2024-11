Anne Hathaway protagonista dell'adattamento cinematografico di “Verity” di Colleen Hoover

Anne Hathaway sarà la protagonista del prossimo adattamento cinematografico del best seller di Colleen Hoover, Verity.

L'attrice interpreterà Verity Crawford, una famosa scrittrice che non riesce a terminare il suo romanzo thriller dopo che un incidente d'auto la lascia gravemente ferita e inabile. Così il marito Jeremy offre a uno scrittore in difficoltà di nome Lowen un'enorme somma di denaro per completare i restanti libri della serie.

Lowen accetta l'incarico, ma nel frattempo scopre oscuri segreti, tra cui un manoscritto incompiuto che lascia intendere agghiaccianti ammissioni sul passato di Verity e della sua famiglia, lasciando a Lowen il compito di stabilire se Verity sia una scrittrice di talento o una psicopatica squilibrata. I ruoli di Jeremy e Lowen non sono ancora stati assegnati.

I dettagli del film

Michael Showalter, che ha lavorato con la Hathaway nella commedia romantica di quest'anno The Idea of You, dirige il film per Amazon MGM. Il film uscirà nelle sale. Nick Antosca ha scritto la sceneggiatura dopo i precedenti tentativi di Hillary Seitz, Angela LaManna e Will Honley & April Maguire.

Hathaway, Hoover e Showalter saranno produttori sotto i rispettivi marchi Somewhere Pictures, Heartbones Entertainment e Semi-Formal Productions. Tra i produttori aggiuntivi figurano Antosca di Eat the Cat, Jordana Mollick di Semi-Formal e Stacey Sher di Shiny Penny. Lauren Levine di Heartbones sarà produttrice esecutiva. "Verity" rientra nell'accordo di prima visione di Semi-Formal con Amazon MGM.

"Verity" è stato autopubblicato nel 2018 e ha fatto parte per mesi della lista dei best-seller del New York Times, vendendo più di 1 milione di copie solo nel 2023. La storia è descritta come un "thriller gotico e psicosessuale" nella vena di Rebecca e L'amore bugiardo - Gone Girl.

La Hoover è stata al centro dell'attenzione di Hollywood dopo che il suo romanzo "It Ends With Us" è diventato un successo al botteghino durante l'estate. Il film, diretto da Justin Baldoni e interpretato da Blake Lively, ha incassato 349 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget di 25 milioni.

Sebbene Hoover abbia già scritto un best-seller intitolato "It Starts With Us", non è previsto un trattamento per il grande schermo perché Lively e Baldoni - che interpretavano i due protagonisti del primo film - non andavano d'accordo sul set e probabilmente non lavoreranno più insieme. Una versione cinematografica del libro di Hoover "Reminders of Him" è in lavorazione presso la Universal Pictures.