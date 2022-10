Anne Hathaway ancora spera in un terzo seguito di Pretty Princess

Parlando del suo debutto con Pretty Princess, Anne Hathaway ha confessato che non le dispiacerebbe tornare sul set per un terzo capitolo.

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Tonight, Anne Hathaway ha confermato uno dei suoi desideri segreti: quello di tornare a recitare in [FILM=/film/pretty-princess_3098/]Pretty Princess/FILM, proponendo di girarne un terzo capitolo.

Uscito nel 2001, per la regia di Garry Marshall e basato sulla serie di romanzi di Meg Cabot, Pretty Princess vede l'esordio sul grande schermo dell'attrice a soli diciotto anni, affiancata da Julie Andrews. Così, a distanza di anni, Anne Hathaway è tornata a parlare di questi film, rivelando che ci lavorerebbe di nuovo, così da avere al suo fianco la Andrews: "Lo farei più per un divertimento personale, proprio per questo sto continuando spingere in merito. Se esistesse un modo per coinvolgere Julie Andrews, penso che riusciremmo a far funzionare perfettamente la cosa".

Per il momento non c'è nessuna conferma in merito, ricordando che tempo fa fu la stessa Andrews a rifiutarsi di portare avanti il progetto con un terzo film dopo la morte di Garry Marshall. Partendo dal fatto che la serie di romanzi di Meg Cabot ha ancora moltissimo materiale da offrire, non risulterebbe troppo strano un nuovo adattamento. Chissà se la Hathaway riuscirà a convincere la Andrews...