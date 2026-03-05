Anne Hathaway punta al Grammy con 'Burial', brano scritto per il film Mother Mary?

Online è stato condiviso il primo singolo tratto dalla colonna sonora del progetto scritto e diretto dal regista David Lowery.

Anne Hathaway si è messa nuovamente alla prova in versione cantante in occasione del film Mother Mary e il primo singolo tratto dalla colonna sonora, Burial, regala un'anticipazione dell'atmosfera che contraddistinguerà la musica composta per il progetto.

Il lungometraggio è stato scritto e diretto da David Lowery e l'attrice è stata coinvolta anche come co-autrice del brano, che può contare su un team di grande esperienza nella produzione.

Cosa racconterà il film Mother Mary

Burial è stato co-scritto da Anne Hathaway, Charli XCX, George Daniel (batterista dei The 1975), e dal produttore Jack Antonoff.

La canzone è il primo singolo tratto da Mother Mary, film in cui l'attrice premio Oscar ha la parte di una cantante pop che viene coinvolta in una relazione con una vecchia amica e stilista, Sam (Michaela Coel).

Quando la stella della musica ha nuovamente a che fare con la giovane, poco prima del suo ritorno sul palcoscenico, emergono delle ferite legate al passato.

Nel cast del film ci sono anche Hunter Schafer, Atheena Frizzell, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista, Isaura Barbé-Brown, Sian Clifford, e FKA Twigs.

Ecco il brano Burial:

Le anticipazioni della protagonista

Anne, parlando del film, aveva spiegato: "Quello che mi ha colpita subito, leggendo la sceneggiatura, è che non puoi semplicemente interpretare Mother Mary. Se avessi ottenuto la parte, avrei dovuto diventare un materiale con cui David potesse lavorare".

La sua co-protagonista Michaela Coel aveva lodato l'attrice premio Oscar sostenendo che 'serve tantissima forza' per interpretare quel ruolo. Hathaway ha inoltre dovuto allenarsi duramente con il canto e la danza, pur non conoscendo il sound sul quale avrebbe lavorato, situazione che l'ha messa alla prova.

Dopo il primo trailer e il singolo tratto dalla colonna sonora, non può che aumentare la curiosità nei confronti del film e dell'interpretazione di Anne che, con il suo impegno, potrebbe persino puntare a un Grammy.