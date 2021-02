Anne Boleyn, Jodie Turner-Smith nella prima foto ufficiale della nuova serie

La più rinomata tra le mogli di Enrico VIII sta per arrivare sui nostri teleschermi, ed è Variety concederci un primo sguardo in esclusiva a Jodie Turner Smith nel ruolo di Anna Bolena.

Jodie Turner-Smith è Anne Boleyn nella prima foto del film

Nella prima immagine ufficiale ufficiale della serie tv Ann Boleyn, co-produzione ViacomCBS e Channel 5, l'attrice di Queen & Slim e The Last Ship si cala nei panni di una delle più affascinanti figure della storia inglese dopo le polemiche che hanno accompagnato la decisione di casting, etichettandola come una "inesattezza storica" per via del colore della pelle dell'interprete.

Lo show, descritto come un thriller psicologico in tre parti di cui sono state ultimate le riprese lo scorso dicembre, "esplorerà gli ultimi mesi della vita di Anna Bolena, mostrandoceli dal suo punto vista. In questo lasso di tempo la vedremo lottare per garantire un futuro alla propria figlia e sfidare il potente patrarcato che la circonda".

La serie, si legge ancora, "porterà sullo schermo i momenti chiave che hanno causato la caduta di Anna, riflettendo la sua forza, le sue fatali vulnerabilità e la sua determinatezza ad essere trattata da eguale tra gli uomini".

Tra gli altri attori di Anne Boleyn troviamo anche Paapa Essiedu nei panni del fratello di Anna, George, Mark Stanley in quelli di Enrico VIII, Lola Petticrew nella parte di Jane Seymour e Barry Ward nel ruolo di Thomas Cromwell.