Annabelle: investigatore del paranormale trovato morto dopo la fine del tour con la bambola maledetta

Quando la realtà supera la finzione. Un noto investigatore del paranormale, Dan Rivera, sarebbe stato trovato morto nella sua stanza d'hotel dopo la conclusione di un tour con la bambola Annabelle, al centro del popolare franchise horror Blumhouse The Conjuring.

Come riporta la CNN, un medico legale della Pennsylvania ha rivelato nuovi dettagli sulla morte improvvisa di Dan Rivera, un noto investigatore del paranormale che si trovava in tournée con la bambola Raggedy Ann, nota come Annabelle, "volto noto" tra i fan dell'orrore. Rivera, 54 anni, sarebbe morto improvvisamente mentre alloggiava in un hotel di Gettysburg, Pennsylvania, poche ore dopo aver concluso un tour di tre giorni, parte del suo format Devils on the Run Tour, proprio con la bambola Annabelle.

Colpito dalla notizia anche il fondatore di Blumhouse, Jason Blum, l'ha condivida su X commentando ironicamente: "Blumhouse ora si concentrerà sulla distribuzione di commedie romantiche".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Una morte misteriosa

Francis Dutrow, medico legale della contea di Adams, Pennsylvania, ha dichiarato giovedì alla CNN che la bambola non era presente nella stanza d'albergo in cui Rivera è morto, ma da quando la notizia è stata diffusa dalla New England Society for Psychic Research (NESPR) tramite un comunicato stampa pubblicato su Facebook martedì, gli appassionati di horror e soprannaturale non hanno potuto fare a meno di ipotizzare un possibile collegamento tra la bambola Annabelle, che Rivera è stato visto maneggiare durante il Devils on the Run Tour lo scorso fine settimana, e la sua morte.

La polizia statale ha dichiarato all'Evening Sun che "non è stato osservato nulla di insolito o sospetto sulla scena", ma ciò non ha impedito ai fan del franchise Blumhouse di collegarlo alla bambola e alle voci secondo cui sarebbe maledetta. Al momento sul caso è stata aperta un'indagine, secondo il medico legale, e i risultati dell'autopsia sono attesi tra otto e dieci settimane.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Colpa di Annabelle?

Martedì, il NESPR ha pubblicato sui social media l'annuncio "dell'improvvisa e straziante perdita del nostro caro amico e collega" Dan Rivera scrivendo:

"Dan non è stato solo una parte vitale del nostro team per oltre un decennio, ma anche un amico profondamente compassionevole, leale e devoto".

Rivera era affiliato al Warren Occult Museum del Connecticut, svolgendo un "ruolo fondamentale nelle attività del museo, spesso responsabile del trasporto e della custodia di Annabelle durante apparizioni pubbliche ed eventi privati. Era rispettato per il suo approccio attento e il profondo rispetto per la presunta reputazione soprannaturale del manufatto. L'improvvisa scomparsa di Rivera ha sconvolto sia i colleghi che gli appassionati del paranormale di tutto il mondo".

Il comunicato rivela, inoltre, che Rivera era un veterano dell'esercito americano e aveva lavorato a stretto contatto con Lorraine Warren, la famosa investigatrice del paranormale che nel 1968 scoprì che la bambola Annabelle, nella vita reale, era posseduta da un demone.

Lorraine Warren è stata interpretata con successo dall'attrice Vera Farmiga nei film della saga di The Conjuring, fortunato franchise horror che vanta sequel e spin-off indipendenti, tra cui Annabelle del 2014 e The Nun - La vocazione del male del 2018. Il franchise si concluderà con The Conjuring - Il rito finale, in uscita nei cinema italiani il 4 settembre.