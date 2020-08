Annabelle: un video esilarante svela come la terribile bambola trascorre la quarantena

Per celebrare la Giornata nazionale delle bambole, New Line Cinema ha pubblicato un video in cui mostra la terrificante Annabelle alle prese con la quarantena.

Per celebrare la Giornata nazionale delle bambole, New Line Cinema ha pubblicato un divertente video in cui mostra la terrificante Annabelle, al centro della saga horror iniziata con The Conjuring, mentre si trova a vagare negli uffici vuoti dello studios durante la quarantena. Diversamente da quel che si possa immaginare, stavolta sembra veramente rilassata e non ha nessuna intenzione di perseguitare chi gli capiti sotto gli occhi. Quanto durerà?

Wonder what Annabelle has been up to in quarantine? Happy National Doll Day! pic.twitter.com/E6Dq2TtaLi — New Line Cinema (@newlinecinema) August 2, 2020

Nel video, pubblicato sulle pagine social della casa di produzione americana, vediamo Annabelle mentre si gode il tempo libero, guarda le sue esibizioni in tv in Annabelle 3, prende il sole, gioca con una tavola Ouja, magari per avere la compagnia di qualche altra presenza demoniaca, balla e testa persino un visore VR. La bambola al centro di numerosi film è basata sui resoconti dei ricercatori del paranormale e demonologi Ed e Lorraine Warren ed è divenuta un vero e proprio oggetto di culto tra gli appassionati di occultismo.

Il video è stato girato per gioco con un iPhone da tre dipendenti della New Line che erano andati nel quartier generale della casa di produzione per recuperare delle attrezzature. La bambola infatti è una presenza fissa negli uffici, una vera e propria mascotte che viene spostata, per scherzo, in continuazione di postazione in postazione. Inizialmente il filmato è circolato solo internamente, poi visto il successo è stato reso pubblico in vista del nuovo capitolo di The Conjuring previsto per giugno 2021.