Anna Kendrick protagonista del thriller Alice, Darling

Anna Kendrick sarà la protagonista del nuovo thriller Alice, Darling, le cui riprese sono in corso in Canada.

Il progetto permetterà all'attrice di collaborare nuovamente con Lionsgate dopo il successo ottenuto con il film Un piccolo favore diretto da Paul Feig, in grado di incassare oltre 100 milioni di dollari in tutto il mondo.

Un piccolo favore: un primo piano di Anna Kendrick

Mary Nighy debutterà alla regia con il film Alice, Darling e racconterà la storia di Alice (Anna Kendrick) che sta iniziando a comportarsi in modo strano, mantenendo dei segreti sul suo fidanzato (Charlie Carrick), di cui non parla con le sue due migliori amiche (Wunmi Mosaku e Kaniehtiio Horn). Quando le tre amiche fanno insieme un viaggio fuori città, tutti i segreti vengono rivelati quando una ragazza del posto scompare e il fidanzato di Alice arriva a sorpresa.

Alanna Francis ha scritto la sceneggiatura del film Alice, Darling, e Kendrick farà parte del team insieme a Katie Bird Nolan, Lindsay Tapscott, Christina Piovesan, e Noah Segal.

Nighy ha dichiarato: "Alice, Darling è una storia sottile e piena di sfumature sulla coercizione e il controllo. Come regista non avrei potuto sperare in un cast migliore composto da attori e creativi di talento per portare in vita questa storia. Il feeling tra Anna Kendrick, Wunmi Mosaku e Kaniehtiio Horn nel ruolo di tre amiche sono una gioia da vedere".

Lauren Bixby di Lionsgate ha aggiunto: "Alice, Darling è il tipo di film che vogliamo sostenere a Lionsgate, un thriller psicologico coinvolgente con tre donne forti al centro. Siamo eccitati nel sostenere questo team guidato da donne e il cast".