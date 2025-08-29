Anna Kendrick con Seth Rogen nel cast di Babies: il nuovo film dopo Woman of the Hour

Anna Kendrick e Seth Rogen sono pronti ad entrare nel cast della commedia Babies, diretta da Lauren Miller Rogen. La star di Pitch Perfect e Into the Woods è pronta a tornare al ruolo di attrice dopo il debutto alla regia.

Di recente, Kendrick aveva diretto il crime thriller Woman of the Hour, disponibile su Netflix, nel quale aveva anche recitato nel ruolo della protagonista.

La nuova avventura sullo schermo di Anna Kendrick dopo Woman of the Hour

La produzione di Babies dovrebbe iniziare a Los Angeles nel mese di novembre. La sinossi del film svela i dettagli principali della trama: "Lottando con la decisione se mettere o meno al mondo un figlio, Annie (Kendrick) e suo marito Aaron (Rogen) diventano co-genitori all'istante quando la loro amica appena divorziata si trasferisce a casa loro con la sua bambina di tre anni".

Anna Kendrick in una scena di Woman of the hour

Anna Kendrick ha conquistato la critica e il pubblico grazie al suo primo film da regista su Netflix, Woman of the Hour.

Il primo consiglio sulla regia ricevuto da Anna Kendrick

Prima di iniziare le riprese di Woman of the Hour, l'attrice ha chiesto consiglio ad un regista con il quale ha lavorato in diverse occasioni: "Divertente a dirsi, la prima persona che ho chiamato è stata Paul Feig, e l'unico motivo per cui dico che è divertente è che questo è un film su un serial killer, e lo conosciamo soprattutto per commedie come Le amiche della sposa".

Famosa per i suoi ruoli in film come Tra le nuvole, Twilight e Pitch Perfect, Anna Kendrick è molto attiva anche a Broadway, dove ha ottenuto una candidatura al Tony Award per la sua performance in High Society.