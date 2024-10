Anna Kendrick confessa: "Mi sono sentita disgustosa a guadagnare grazie a Woman of the Hour"

Anna Kendrick, in una recente intervista, ha rivelato che ha donato tutti i soldi per Woman of the Hour perché non voleva saperne di guadagnare su un argomento così delicato

Durante un'intervista al podcast "Crime Junkie AF", Anna Kendrick ha rivelato di non aver guadagnato nulla dalla regia di Woman of the Hour perché ha donato il suo compenso a RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network) e al National Center for Victims of Violent Crime. Queste organizzazioni sono due delle principali organizzazioni non profit del Paese che sostengono i sopravvissuti agli abusi e alle violenze sessuali.

"Per me non è mai stata un'impresa per fare soldi", ha detto Kendrick. "Alla fine Netflix ha comprato il film. Ma solo la settimana prima della prima del film al TIFF ho pensato: 'Oh, il film farà soldi'. Mi sono posto la domanda: "Ti senti disgustosa per questo?". E l'ho fatto".

Anna Kendrick e la scelta di rinunciare al compenso del film

Woman of the Hour: Tony Hale, Anna Kendrick, Daniel Zovatto in una scena

"Quindi non sto facendo soldi con il film", ha continuato l'attrice. "I soldi andranno - o sono andati - a RAINN** e al Centro nazionale per le vittime di crimini violenti. Mi sembrava il minimo che potessi fare".

"Siamo molto grati ad Anna Kendrick per il suo sostegno a RAINN e a tutti i sopravvissuti, e per essere una narratrice compassionevole quando si tratta di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza sessuale", ha dichiarato Scott Berkowitz, fondatore e presidente di RAINN.

"La sua donazione ci aiuterà a continuare a fornire assistenza gratuita, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso la National Sexual Assault Hotline di RAINN".

Anna Kendrick, antidiva ad Hollywood, fenomeno sul web

La Kendrick ha debuttato alla regia con Woman of the Hour, che racconta la storia vera del serial killer Rodney Alcala (interpretato da Daniel Zovatto) e della sua apparizione nel 1978 a The Dating Game nel bel mezzo della sua follia omicida.

Alcala è stato mandato in prigione per aver commesso cinque omicidi, anche se si ritiene che in totale abbia ucciso più di 120 persone. Il film include diverse scene in cui Alcala preda e uccide giovani donne. La Kendrick interpreta la concorrente di "The Dating Game", Sheryl Bradshaw.

Dato l'argomento del film, la Kendrick si è sentita disgustosa nel fare soldi con questo film e ha deciso di donare i suoi profitti alle organizzazioni contro la violenza sessuale. Variety ha confermato che la Kendrick ha donato tutti i compensi guadagnati come regista, protagonista e produttrice esecutiva del film.

In una dichiarazione rilasciata a Variety, il National Center for Victims of Crime e il suo amministratore delegato Renée Williams si sono detti entusiasti di apprendere del dono di Anna, sia alla nostra organizzazione che ai nostri amici di RAINN, e umiliati dal suo sostegno.

Woman of the Hour: Anna Kendrick, Daniel Zovatto in una sequenza

"In un mondo in cui il genere dei crimini veri spesso sensazionalizza la tragedia, il lavoro di Anna in Woman of the Hour si distingue come un faro di compassione e leadership", ha continuato l'organizzazione. "Sostenendo un approccio incentrato sulle vittime, Anna sta contribuendo a rimodellare le narrazioni che danno priorità alla dignità di coloro che sono stati colpiti dal crimine. Il suo impegno nel valorizzare le storie dei sopravvissuti ci ricorda che dietro ogni statistica e ogni "storia" di crimine vero c'è un essere umano con una storia potente da raccontare.

Il sostegno di Anna trasmette un messaggio forte: possiamo affrontare le dure verità onorando le esperienze delle vittime e dei sopravvissuti. Si tratta di creare una cultura che ascolti, convalidi e dia potere a coloro che hanno vissuto un dolore inimmaginabile".

Woman of the Hour è ora in streaming su Netflix.