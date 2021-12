Animali Fantastici - I segreti di Silente, il teaser svela le prime immagini di Mads Mikkelsen

Animali Fantastici: I Segreti di Silente ha ora un teaser che permette di vedere le prime sequenze dell'atteso terzo capitolo della storia di Newt Scamander.

Il video ripercorre la saga di Harry Potter e l'impatto che ha avuto sugli spettatori, oltre a mostrare i primi fotogrammi in cui appare Mads Mikkelsen nel ruolo di Grindelwald, originariamente interpretato da Johnny Depp, e tante spettacolari sequenze d'azione.

Nella giornata di lunedì verrà mostrato il trailer ufficiale di Animali Fantastici - I segreti di Silente, come svelato dal video presentato oggi.

Nel teaser si svela che il mondo si sta disfacendo e stanno accadendo cose inimmaginabili, situazione che porterà i protagonisti a compiere delle scelte inaspettate.

Il cast del terzo capitolo della storia, diretto da David Yates e scritto da J.K. Rowling, è composto da Redmayne nella parte di Newt Scamander, Katherine Waterston, Dan Fogler, Jude Law, Ezra Miller e Mads Mikkelsen che ha sostituito Johnny Depp. L'attore aveva raccontato che gli sarebbe piaciuto potersi confrontare sul personaggio con il suo interprete originario spiegando:

"Quando mi hanno chiamato, ovviamente lui non era più coinvolto. Non so cosa sia successo nella sua vita privata e non so se sia giusto che abbia perso il lavoro, ma sapevo solo che lo spettacolo doveva andare avanti e mi sarebbe piaciuto poterne parlare con lui se ne avessi avuto la possibilità. Purtroppo quando mi hanno chiamato avevano fretta. Ho adorato la sceneggiatura e così ho detto di sì. E so che molte persone non hanno apprezzato, ma è così che va a finire ogni tanto".