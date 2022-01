Animali Fantastici - I Segreti di Silente: Newt e suo fratello in una nuova foto del film

Una nuova foto del film Animali Fantastici - I Segreti di Silente ritrae il protagonista Newt e suo fratello in una grotta.

Animali Fantastici - I Segreti di Silente proseguirà la storia di Newt Scamander e una nuova foto ritrae il protagonista, interpretato da Eddie Redmayne, insieme al fratello Theseus.

I due personaggi sono ritratti mentre sembrano essere alla ricerca di qualcosa in una grotta.

Animali Fantastici - I segreti di Silente, una foto del film

La nuova immagine di Animali Fantastici - I segreti di Silente, condivisa da USA Today, ritrae così Eddie Redmayne e Callum Turnerr uno accanto all'altro.

Nel capitolo precedente i due fratelli erano in disaccordo a causa della minaccia rappresentata da Grindelwald che ha poi portato alla morte di Leta Lestrange.

Il nuovo film del franchise firmato da J.K. Rowling è ambientato negli anni '30, diversi anni dopo gli eventi del secondo film, e seguirà Newt Scamander (Eddie Redmayne) e compagni in una nuova missione che li porterà a sfidare il cuore dell'esercito di Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen).

In aggiunta a Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander e di Mads Mikkelsen in quello dell'oscuro villain Gellert Grindelwald, Animali Fantastici - I segreti di Silente vede nel cast Katherine Waterston nel ruolo di Tina Goldstein, Dan Fogler in quello del veterano della Prima Guerra Mondiale Jacob Kowalski, Alison Sudol è Queenie Goldstein, la sorella minore di Tina, Ezra Miller interpreta l'antieroe Credence Barebone, Callum Turner è Theseus Scamander, fratello maggiore di Newt, William Nadylam è l'amico Yusuf Kama, Poppy Corby-Tuech interpreta Vinda Rosier, Jessica Williams è la Professoressa Eulalie "Lally" Hicks, mentre Jude Law è Albus Silente.

David Yates dirige anche questo capitolo la cui sceneggiatura è firmata da J.K. Rowling e dal veterano della saga di Harry Potter Steve Kloves.

L'uscita italiana di Animali Fantastici - I segreti di Silente è prevista per il 13 aprile 2022.