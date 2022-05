Animali fantastici - I segreti di Silente è disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme streaming

Animali fantastici - I segreti di Silente, la nuova avventura del Wizarding World ideato dalla scrittrice J.K. Rowling, arriva oggi , martedì 31 maggio, in Home Premiere Digitale : la pellicola sarà disponibile su tutte le principali piattaforme streaming.

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Jude Law in un'immagine del film

I fan potranno vedere gratuitamente i primi dieci minuti del film sul canale Youtube di Warner Bros. Italia ed in seguito potranno procedere con l'acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity .

La nuova pellicola del franchise è stata diretta da David Yates ed è basata su una sceneggiatura scritta direttamente dalla Rowling e Steve Kloves. I produttori del film sono David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis, mentre Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti e Michael Sharp sono i produttori esecutivi.

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Mads Mikkelsen in una scena del film

La sinossi di Animali Fantastici - I segreti di Silente recita: "Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?".