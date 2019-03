Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald, ecco l'honest trailer!

Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald ha subito il trattamento dell'honest trailer in un nuovo divertente video.

Il sequel, distribuito nelle sale italiane lo scorso 15 novembre, è ambientato nel 1927, anno in cui Gellert Grindelwald continua ad aumentare il numero dei propri seguaci e l'azione si sposterà a Parigi. L'unico che potrebbe fermarlo è Silente, in passato suo grande amico, e per farlo chiederà l'aiuto di Newt Scamander, interpretato nuovamente dal premio Oscar Eddie Redmayne. L'honest trailer prende di mira tutte le stranezze del film, dal particolare rapporto con i bambini alle caratteristiche dei personaggi principali:

Nel cast del film ci sono anche Dan Fogler, Katherine Waterston e Alison Sudol. Tra i nuovi arrivi Jude Law, Johnny Depp, Zoë Kravitz, Callum Turner, Brontis Jodorowsky e Claudia Kim.

Dopo gli otto capitoli della saga principale, i parchi a tema e lo spettacolo teatrale, sono in lavorazione i cinque lungometraggi prequel/spinoff di Animali fantastici e dove trovarli. Mentre il primo ha incassato l'impressionante cifra di 814 milioni nei cinema, il secondo film, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, non ha ottenuto il successo sperato ed è stato rigettato da buona parte dei fan e della critica. Al momento J.K. Rowling è impegnata nella stesura dello script per il terzo film che dovrebbe arrivare nei cinema nel 2021.

