Animali Fantastici: Eddie Redmayne ammette il furto di un importante oggetto di scena

Eddie Redmayne ha svelato di aver rubato un importante oggetto di scena sul set dei film di Animali Fantastici e dove trovarli. Nella saga cinematografica ispirata ai personaggi creati da J.K. Rowling,

l'attore ha la parte di Newt Scamander e avrebbe dovuto tornare sul set per un quarto capitolo della storia, che però non ha ancora avuto il via libera alla produzione.

Animali Fantastici e Dove Trovarli: una foto di Eddie Redmayne, interprete di Newt Scamander

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Eddie Redmayne ha confessato di essere riuscito recentemente a portarsi a casa una valigia usata durante le riprese di Animali fantastici e dove trovarli.

Mentre stava promuovendo il film The Good Nurse insieme a Jessica Chastain, l'attore ha ammesso: "Ho recentemente rubato la valigia di Newt dal set di Animali fantastici".

Eddie, rendendosi conto che potrebbe mettersi nei guai per il suo "furto", ha però subito aggiunto: "Non ditelo a nessuno!".

La saga di Animali fantastici avrebbe dovuto concludersi con cinque film, ma il suo destino non è ancora stato confermato. Il recente I Segreti di Silente ha incassato solo 405 milioni a fronte di un budget di 200 milioni e per ora lo studio non ha ancora confermato o cancellato la produzione del quinto capitolo.