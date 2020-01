Animali Fantastici e dove trovarli: a Londra una mostra ispirata alla saga di J.K. Rowling

La saga di Animali Fantastici e dove trovarli è la fonte di ispirazione per una mostra in arrivo a Londra!

Animali Fantastici e dove trovarli, la saga creata da J.K. Rowling legata al mondo magico di Harry Potter, è la fonte di ispirazione di una nuova mostra che sarà allestita al National History Museum di Londra.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra BBC One, BBC Studios Natural History Uniti e Warner Bros e sarà allestita negli spazi della Waterhouse Gallery. Grazie all'esposizione legata al franchise di Animali fantastici e dove trovarli si potranno vedere da vicino creature reali accanto a reperti come un corno di Erumpent e un teschio di drago. Negli spazi della mostra si scopriranno inoltre nuovi dettagli della vita di Newt Scamander, il personaggio interpretato da Eddie Redmayne che ha dedicato la sua vita a proteggere creature rare e leggendarie.

Animali Fantastici e Dove Trovarli: Eddie Redmayne in una foto del film

La direttrice del museo, Clare Matterson, ha dichiarato: "Riunire personaggi appartenenti al mondo magico e alcune delle più fantastiche del mondo naturale darà vita a un'esperienza accattivante che mostrerà come la natura abbia ispirato leggende e storie in grado di affascinare molte generazioni. Sarà una spettacolare celebrazione della scienza e della natura, piena di sorprese ed esperienze uniche, e sarà impossibile andarsene senza volerne sapere di più sulle meraviglie del nostro pianeta e su come possiamo proteggerlo nel migliore dei modi".

Stephen Fry sarà inoltre coinvolto per la realizzazione di un documentario sulla mostra che andrà in onda su BBC One.

I biglietti saranno acquistabili dal 16 gennaio in vista di un'apertura al pubblico che avverrà in primavera.