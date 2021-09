Animali Fantastici 3: svelato il titolo ufficiale e la data di uscita

Animali Fantastici 3 ha ora un titolo ufficiale, ovvero I segreti di Silente, e una data di uscita: il 15 aprile 2022, infatti il terzo capitolo della saga arriverà nei cinema USA.

La produzione del lungometraggio è stata piuttosto travagliata e, dopo la sostituzione di Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald, le riprese hanno subito numerosi stop a causa della pandemia.

Il film Animali Fantastici 3, che continuerà le avventure del personaggio affidato a Eddie Redmayne arriverà quindi prima del previsto: la data annunciata in precedenza era infatti quella del 15 luglio negli Stati Uniti, riavvicinandosi (seppur di poco) all'iniziale distribuzione che era programmata nell'autunno 2021.

Il cast del film diretto da David Yates e scritto da J.K. Rowling è composto da Redmayne nella parte di Newt Scamander, Katherine Waterston, Dan Fogler, Jude Law, Ezra Miller e Mads Mikkelsen che ha sostituito Johnny Depp. L'attore ha recentemente che gli sarebbe piaciuto potersi confrontare sul personaggio con il suo interprete originario spiegando:

"Quando mi hanno chiamato, ovviamente lui non era più coinvolto. Non so cosa sia successo nella sua vita privata e non so se sia giusto che abbia perso il lavoro, ma sapevo solo che lo spettacolo doveva andare avanti e mi sarebbe piaciuto poterne parlare con lui se ne avessi avuto la possibilità. Purtroppo quando mi hanno chiamato avevano fretta. Ho adorato la sceneggiatura e così ho detto di sì. E so che molte persone non hanno apprezzato, ma è così che va a finire ogni tanto".