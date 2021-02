Animali Fantastici 3: riprese in pausa a causa di un caso di positività al COVID-19

Le riprese di Animali Fantastici e dove Trovarli 3 subiranno una pausa a causa di un test risultato positivo al COVID-19.

Il cast e la troupe sono impegnati sul set in Inghilterra e Warner Bros ha annunciato il momentaneo stop con un comunicato stampa in cui svela quanto accaduto, rassicurando comunque i fan della saga creata da J.K. Rowling.

Lo studio ha spiegato a Deadline: "Un membro del team di Animali Fantastici 3 è risultato positivo al test per il COVID-19. La diagnosi è stata confermata come risultato delle analisi richieste e in corso a cui si sottopongono tutti i dipendenti della produzione, e il membro del team è attualmente in isolamento. Per un eccesso di precauzione, la produzione di Animali Fantastici e dove trovarli 3 è in pausa e si ricomincerà il lavoro rispettando le linee guida per la sicurezza".

Il protagonista Eddie Redmayne ha recentemente parlato a Jamie Dornan, durante un appuntamento di Actors on Actors, realizzato per Variety, del film in arrivo nelle sale il 15 luglio 2022: "Non posso dire nulla tranne che penso di aver girato delle scene in notturna a Watford, a Leavesden, che dovevano essere realizzate in estate, in acqua. Ma ora, ovviamente a causa del lockdown e dello stop alla produzione, le stiamo girando all'inizio di dicembre e improvvisamente ci si ritrova a nuotare all'aperto nell'inverno britannico".

Il film che continuerà le avventure del personaggio affidato a Eddie Redmayne arriverà nelle sale nell'estate 2022, il 15 luglio negli Stati Uniti, facendo slittare di qualche mese la data di uscita inizialmente prevista nel novembre 2021.

Il cast del film diretto da David Yates e scritto da J.K. Rowling è composto da Redmayne nella parte di Newt Scamander, Katherine Waterston, Dan Fogler, Jude Law, Ezra Miller e Mads Mikkelsen che ha sostituito Johnny Depp.