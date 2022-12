Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, su Prime Video in streaming da oggi

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald arriva da oggi 14 dicembre 2022 in streaming su Amazon Prime Video: tutti gli appassionati abbonati al servizio si ritroveranno così catapultati ancora una volta nel mondo di Harry Potter attraverso la sua serie spin-off.

Sono passati alcuni mesi da quando Newt ha contribuito alla scoperta e alla cattura del famigerato mago Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Grindelwald però è riuscito a fuggire e si è circondato di diversi seguaci, sollevando i maghi contro tutte le creature non magiche. L'unico che potrebbe fermarlo è Albus Silente, il quale avrà bisogno dell'aiuto di Newt Scamander...

Una delle novità del terzo capitolo (su cinque) della saga ideata da J.K. Rowling da una costola di Harry Potter è la "new entry" Mads Mikkelsen nei panni di Gellert Grindelwald, in sostituzione di Johnny Depp che è stato allontanato dalla produzione Warner Bros dopo i suoi problemi legali con l'ex moglie Amber Heard, processo che è diventato uno dei casi mediatici degli ultimi tempi. Il suo Mago Oscuro in realtà ha sempre cambiato volto: lo avevamo conosciuto sotto mentite spoglie nel primo capitolo come Colin Farrell. Si era rivelato con le sue vere sembianze a fine film come Johnny Depp, per poi diventare assoluto protagonista del secondo capitolo tanto da finire nel titolo, Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald, già disponibile su Amazon Prime Video in attesa dell'arrivo del terzo volume, datato 2022.