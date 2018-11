Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Ezra Miller aveva completamente frainteso il finale

Marica Lancellotti

Attenzione!! Spoiler sul finale di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald

Ezra Miller è un grandissimo fan di Harry Potter, con una conoscenza quasi enciclopedica dell'opera di J.K. Rowling. Sarà anche per questo che, quando gli è stato rivelato quello che gli spettatori hanno potuto conoscere solo negli ultimi minuti di Animali Fantastici 2 (a proposito, qui potete trovare la nostra recensione di Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald), qualcosa ad Ezra Miller proprio non tornava.

A differenza del pubblico, il giovane interprete di Credence Barebone è stato messo a conoscenza della vera identità del suo personaggio già nel 2016, durane il tour promozionale per Animali fantastici e dove trovarli. A rivelarglielo è stato il produttore David Heyman: "Sto per dirti chi sei. Sei il fratello di Silente". Così Ezra Miller ha chiesto: "Aberforth?". E il produttore: "Uhh, sì!".

É proprio a questo punto che è cominciata la storia di questo fraintendimento: "Io sono tipo "Aspetta un attimo David, come faccio ad avere un accento inglese? Come fanno i miei occhi a diventare blu? Tutto questo non ha senso". E lui mi risponde "Questo è quello che so, per ora è tutto ciò che posso dirti", ha raccontato Ezra Miller. Dov'era l'errore? Nel fatto che non si stava in realtà parlando di Aberforth Silente, il fratello di Silente che tutti conoscono, ma di un nuovo personaggio, come ha chiarito J.K. Rowling stessa alcune settimane più tardi.

Come ha spiegato Ezra Miller, proseguendo nel suo racconto: "Quando ho visto Jo le ho subito chiesto "Ma come farò ad acquisire l'accento inglese? Come daremo un senso a tutto questo? Sappiamo dove si trovava Aberforth quando è nato" Ma Jo mi ha tranquillizzato chiedendomi subito "Te l'ha detto David Heyman? Tu non sei Aberforth, sei Aurelius! Nessuno sa di lui tranne me e te, tesoro..."

Questo succedeva nel 2016, ma il resto del cast ha dovuto aspettare altri due anni, come il pubblico, per scoprire la vera identità di Credence Barebone. E dovranno passare altri due anni prima che possa vederlo all'opera nelle nuove vesti di Aurelius Silente, in Animali Fantastici 3.