Animali fantastici 2: Eddie Redmayne e Callum Turner, la "magica" coincidenza sui due fratelli

Eddie Redmayne e Callum Turner interpretano due fratelli in Animali fantastici 2 e, per una curiosa coincidenza, si sono ritrovati sul set dopo essere cresciuti insieme... o quasi.

Callum Turner si unisce al magico mondo di J.K. Rowling nel ruolo del fratello maggiore di Newt Scamander in Animali fantastici 2. Lui e Eddie Redmayne hanno molto in comune, i due attori infatti sono cresciuti nello stesso quartiere londinese, ciononostante i loro personaggi sullo schermo non potrebbero essere più diversi.

Callum Turner e Eddie Redmayne, che interpretano due fratelli in Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, per coincidenza sono cresciuti a meno di cento metri di distanza, le loro case d'infanzia a Chelsea, Londra, sono a 3 minuti a piedi l'una dall'altra. I due hanno sperimentato molte esperienze comuni negli stessi luoghi come ad esempio imparare a nuotare nella stessa piscina. "C'è qualcosa in questo, qualcosa che ci ha anche aiutato ad interpretare i ruoli, un'essenza nella parte del mondo in cui entrambi siamo cresciuti. Non è un caso che ora stiamo interpretando due fratelli." ha dichiarato Turner.

Per Eddie Redmayne, che ha due fratelli nella vita reale, creare una dinamica fraterna con Turner è stato semplicissimo: "Stranamente mio fratello maggiore James è un po' come Theseus, è una specie di scolaretto incredibilmente talentoso, formidabile nello sport e un meraviglioso essere umano a tutto tondo, una persona di grande successo. C'è stato un momento in cui James è arrivato sul set, ho guardato dietro l'angolo e ho visto che Callum era con lui e che i due stavano avendo una conversazione abbastanza profonda e significativa, è stato bellissimo."

In un'intervista Eddie Redmayne e Callum Turner hanno dichiarato (completando l'uno le frasi dell'altro): "C'è questa cosa, questa coincidenza a dir poco assurda: non ci siamo mai incontrati prima delle riprese del film ma siamo cresciuti a cento metri di distanza l'uno dall'altro, abbiamo frequentato la stessa videoteca dove andavamo abitualmente a noleggiare film, gli stessi pub, lo stesso parco. Per questo motivo legare l'uno con l'altro è stato molto semplice, abbiamo praticamente gli stessi ricordi."