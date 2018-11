Animali fantastici 2: l'accensione della bacchetta di Newt Scamander a Lucca!

Tra i tanti eventi del Lucca Comics and Games 2018 spiccava quello dell'accensione della gigantesca bacchetta di Newt Scamander, protagonista del film Animali fantastici: I crimini di Grindelwald. Infatti a meno di due settimane dall'uscite nei cinema italiani, Warner Bros. Pictures ha presentato questo evento in contemporanea in nove città italiane: Milano, Roma, Napoli, Bergamo, Genova, Firenze, Perugia, Torino e Lucca hanno atteso in contemporanea che il magico evento avvenisse, tra lanci di bacchette e applausi.

E' stata anche occasione per fare un giro al padiglione Warner situato a Lucca in Piazza San Michele, dove è possibile dare una sbirciatina ai trailer delle novità della stagione, provare videogiochi a tema, ammirare i costumi originali del film Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, ma, sopratutto, andare a caccia di gadget. Quest'anno tante cose a tema Harry Potter e ovviamente DC aspettando con trepidazione l'uscita di Aquaman.

Nel tentativo di opporsi ai piani del malvagio Grindelwald, Albus Silente chiede l'aiuto del suo ex studente Newt Scamander, che accetterà, inconsapevole dei pericoli che si troverà ad affrontare e delle dure prove che coinvolgeranno anche gli amici più stretti e la famiglia. Pellicola sequel di Animali fantastici e dove trovarli, uscirà nelle sale il 15 novembre 2018 e sarà distribuito in tutto il mondo in 2D e 3D nei cinema selezionati e IMAX dalla Warner Bros. Pictures.