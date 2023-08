Angus Cloud, Zendaya e Sydney Sweeney ricordano l'amico: 'Illuminavi una stanza con la tua risata'

Zendaya e Sydney Sweeney hanno condiviso il loro ricordo di Angus Cloud, con cui ha recitato nella serie Euphoria.

L'attore morto a soli 25 anni lunedì, nello show creato da Sam Levinson, aveva la parte di Fezco, un amico di Rue.

Il ricordo di Zendaya

Nel post condiviso online, Zendaya ha scritto: "Le parole non sono abbastanza per descrivere l'infinita bellezza che è Angus (Conor). Sono così grata per aver avuto l'occasione di conoscerlo in questa vita, di chiamarlo fratello, di vedere i suoi calorosi occhi gentili e il suo sorriso luminoso, o di sentire la sua risata contagiosa (Sto sorridendo semplicemente pensandoci)".

La star di Euphoria ha aggiunto: "So che le persone usano spesso questa espressione quando parlano delle persone a cui vogliono bene... 'Potrebbero illuminare ogni stanza in cui entrano', ma lasciatemelo dire, era il migliore nel farlo. Mi piacerebbe ricordarlo in quel modo. Per tutta la luce, l'amore e la gioia senza confini che è sempre riuscito a darci. Adorerò ogni momento".

Zendaya ha aggiunto: "Il mio cuore è con sua madre e la sua famiglia in questo periodo difficile e, per favore, siate gentili e pazienti perché la sofferenza è diversa per tutti".

Le parole di Sydney

Sydney Sweeney ha, a sua volta, ricordato l'amico e collega scrivendo online: "Angus eri un'anima aperta, con il cuore più gentile, e riempivi ogni stanza con la tua risata. Questa è la cosa più difficile che io abbia mai dovuto condividere e sto faticando nel trovare tutte le parole. Ci mancherai più di quanto tu possa sapere, ma sono così fortunata nell'averti conosciuto in questa vita e sono certa che tutte le persone che ti abbiano mai incontrato provino lo stesso. Questa sofferenza è reale e vorrei averti potuto darti un altro abbraccio e aver fatto un altro salto al 711. Tutto il mio amore è con te".