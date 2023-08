Angus Cloud: il tributo di Sam Levinson, Colman Domingo, Questlove e delle altre star

Le star di Euphoria e i colleghi di Hollywood sono intervenuti sui social media per dare l'ultimo saluto ad Angus Cloud, morto improvvisamente a 25 anni. Interprete di Fez nella serie Euphoria, Angus Cloud è stato trovato morto ieri nella sua abitazione. La famiglia della star di ha annunciato la notizia in un comunicato osservando: "La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L'unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Angus è stato onesto riguardo alla sua battaglia contro la salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa ricordare agli altri che non sono soli e non dovrebbero combattere da soli in silenzio".

Oltre a recitare in Euphoria, dove rivestiva il ruolo dello spacciatore Fez, che intreccia una relazione sentimentale con Lexi (Maude Apatow), Angus Cloud aveva appena concluso la lavorazione del monster thriller degli autori di Scream targato Universal.

Il creatore di Euphoria Sam Levinson ha dichiarato all'Hollywood Reporter: "Non c'era nessuno come Angus. Era troppo speciale, troppo talentuoso e troppo giovane per lasciarci così presto. Ha anche lottato, come molti di noi, con la dipendenza e la depressione. Spero che sapesse quanti cuori ha toccato. Gli volevo bene e gliene vorrò sempre. Riposa in pace e Dio benedica la sua famiglia".

Il co-protagonista di Euphoria, Colman Domingo, ha condiviso un selfie che Cloud ha scattato al cast durante un servizio fotografico per la serie. Ha scritto: "Quello era il suo sorriso. Quello era lui. Possa riposare dolcemente in pace".

Storm Reid, che interpreta Gia, la sorella di Rue, ha condiviso un video in una Instagram Story con Fez che canta Stand By Me nella seconda stagione di Euphoria e lo ha intitolato "le lacrime non si fermeranno".

Anche altri attori hanno pubblicato il loro tributo a Cloud. "Per favore, ricorda quanto sei amato", ha scritto Rachel Zegler su Twitter. "Questo mondo è così veloce nel farti sentire diverso. Ci sono motivi per restare. E questo mondo ha bisogno di te. oh, Angus, ti onoriamo".

"Un talento incredibile e l'anima più gentile con il futuro più brillante davanti a sé", ha scritto Evan Ross Katz su Instagram. "Riposa in pace, Angus."