Angelo Madonia a Domenica In: “I video mostrati a Ballando con le Stelle erano tagliati"

Angelo Madonia, protagonista di un episodio senza precedenti nella storia di Ballando con le Stelle, ha scelto il salotto di Mara Venier a Domenica In per raccontare la sua verità. Il ballerino, maestro della campionessa di nuoto Federica Pellegrini, è stato al centro di una controversia che lo ha portato a un allontanamento dal programma, suscitando non poche polemiche.

Quest'anno, Madonia era in gara con la campionessa olimpica, ma il loro percorso si è interrotto bruscamente a metà stagione. Nonostante l'assenza del maestro, Federica ha raggiunto il secondo posto insieme a Pasquale La Rocca, risultato che Angelo ha definito un successo anche suo: "Sono contento per Federica. Mi sento partecipe del risultato, perché per otto settimane ho contribuito al suo percorso."

Le accuse e i video delle prove

Mara Venier ha mandato in onda alcuni filmati in cui Federica si lamentava di un Madonia apparentemente distratto dal telefono durante le prove. Angelo ha fornito una spiegazione: "Mi occupavo della gestione social e della comunicazione per il programma, un aspetto richiesto dalla produzione. Purtroppo, quei video sono stati tagliati in modo da far sembrare che non fossi professionale. Questo non rende giustizia al lavoro che ho fatto."

Un momento chiave della vicenda è stato lo scontro in diretta con Selvaggia Lucarelli, che avrebbe portato all'allontanamento di Angelo Madonia. Il ballerino ha spiegato che il suo intervento mirava a difendere il lavoro di Federica e a evitare che si parlasse di argomenti personali non pertinenti alla gara, come alcune battute sulla sua compagna Sonia Bruganelli, anche lei concorrente dello show e compagna del ballerino.

Angelo Madonia e Federica Pellegrini a Ballando

"Ho chiesto solo che si parlasse del lavoro svolto da Federica, ma è stato interpretato come un atteggiamento non in linea con le direttive del programma con la giuria. Non sapevo di aver commesso qualcosa di grave," ha detto Angelo che ha aggiunto: "Sono stato mandato via con dei voti altissimi. Se fossi stato un professionista distratto, non avrei ottenuto quei risultati."

La finale di Ballando con le stelle 2024 stasera su Rai 1: le coppie in sfida per la vittoria, gli ospiti

Nonostante il caso mediatico, Angelo ha ribadito il suo affetto e rispetto per Federica Pellegrini, con cui però non ha avuto occasione di confrontarsi dopo l'accaduto: "Non abbiamo mai parlato, ma spero accadrà. Io ho sempre tifato per lei e sono orgoglioso del lavoro fatto insieme." Con queste parole, Angelo Madonia chiude un capitolo difficile della sua carriera, auspicando che la sua professionalità venga riconosciuta al di là delle polemiche.