Angelina Jolie: a Venezia 76 il suo messaggio di sostegno ad una regista afgana

Angelina Jolie ha voluto sostenere con un messaggio una regista afgana che debutterà oggi a Venezia 76.

L'attrice ha infatti inviato un messaggio di supporto per Sahraa Karimi, regista del film tutto al femminile Hava, Maryam, Ayesha che sarà presentato proprio oggi a Venezia 76. Angelina Jolie ha definito il progetto come una pellicola delicata e commovente, sostenendo questa tipologia di progetti coraggiosi soprattutto in un momento in cui l'Afghanistan è in bilico: "Un film delicatamente realizzato e commovente che racconta la vita di giovani donne nell'Afghanistan contemporaneo. Mostra la grazia, la bellezza e lo spirito delle donne afghane mentre vivono il matrimonio, nell'amore, nell'amicizia, nella famiglia e nella maternità. Ogni film realizzato in Afghanistan è un trionfo contro le probabilità. In un momento in cui il futuro dell'Afghanistan è in bilico, ci ricorda tutto ciò che è in gioco per milioni di donne afghane, che meritano la libertà, l'indipendenza e la sicurezza di fare le proprie scelte - nelle proprie case e in tutta la società nel suo insieme."

Un messaggio profondo e sicuramente incoraggiante per Saharaa Karimi, che ha ringraziato molto la Mostra del Cinema di Venezia 2019 per averla ospitata e per aver presentato il suo lavoro: "Vorremmo ringraziare Alberto Barbera e il festival di Venezia per aver voluto il mio film e avermi offerto una piattaforma per attirare l'attenzione sui problemi che il mio paese sta affrontando - in particolare, la necessità di garantire i diritti fondamentali delle donne in Afghanistan. L'uguaglianza di genere consente a un paese di guadagnare prosperità ed è fondamentale per la pace globale"

Hava, Maryam, Ayesha è la storia di tre donne afghane di diversa estrazione sociale che vivono a Kabul e che affrontano grandi sfide nella loro vita. Hava, una donna incinta di cui nessuno si preoccupa, vive con suo padre e sua suocera. La sua unica gioia è parlare con il bambino nel suo ventre. Maryam, giornalista televisiva istruita, sta per divorziare dal marito infedele, quando scopre di essere incinta. Ayesha, una ragazza di 18 anni accetta di sposare suo cugino perché è incinta del suo ragazzo, che scompare dopo aver sentito la notizia. Ognuna di loro dovrà affrontare le difficoltà della vita da sola per la prima volta.