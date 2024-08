Angelina Jolie a Venezia 2024: "Condivido con Maria Callas la sua vulnerabilità"

Angelina Jolie presenterà stasera a Venezia 2024 il film Maria, diretto da Pablo Larrain, e durante la conferenza stampa del festival ha spiegato cosa pensa di avere in comune con l'indimenticabile artista.

Il lungometraggio sarà ambientato negli anni '70, poco prima della morte di Maria Callas.

Un approccio unico alla vita dell'artista

Parlando dell'esperienza vissuta sul set, Angelina Jolie ha spiegato che girare Maria le ha fatto dare alla parola "diva" un nuovo significato: "La parola ha molte connotazioni negative... Ma penso che lei fosse una delle persone che hanno lavorato più duramente e non ha mai fatto del male a nessuno".

Maria: Angelina Jolie in una foto

Pablo Larrain ha spiegato di essere sempre stato un grande fan della cantante e di essere rimasto colpito dal fatto che ci siano davvero pochi film sul mondo dell'opera e su chi lavora in quella realtà. Il regista ha aggiunto: "Maria aveva la voce più grandiosa di sempre e ha avuto una vita davvero meravigliosa e difficile". Il suo obiettivo è stato quello di concentrarsi sul fatto che la Callas fosse "un donna che ha trascorso la sua vita nel cantare per gli altri, occupandosi degli altri, preoccupandosi delle sue relazioni".

Il film si concentrerà invece su un momento della sua vita in cui era pronta a occuparsi di sé stessa e della possibilità di trovare il proprio destino.

Gli elementi in comune con Maria Callas

Angelina Jolie ha quindi spiegato che pensa di avere qualcosa in comune con l'icona della musica che ha interpretato: "Penso che il modo in cui mi sono avvicinata a lei fosse probabilmente tramite il suo lato che era estremamente 'morbido'... E non aveva lo spazio in quel mondo per esserlo, per essere emotivamente aperta come era realmente... Condivido con lei più di ogni altra cosa la sua vulnerabilità".

L'attrice si è preparata per sette mesi per cantare sul set, aspetto del suo impegno che la spaventava tantissimo. Angelina, inoltre, teme di deludere i fan dell'opera e di Maria Callas, non rendendo onore a una donna che ammira moltissimo.