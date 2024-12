Maria, i figli di Angelina Jolie fieri della madre: "Erano orgogliosi del mio lavoro"

I figli di Angelina Jolie hanno mostrato alla madre grande ammirazione per l'impegno che ha dedicato alla sua trasformazione in Maria Callas nel biopic Maria di Pablo Larraín. L'attrice, che mancava dal grande schermo dal 2021 quando recitò in Eternals, si è dedicata completamente al personaggio.

Grazie al suo impegno, i figli sono rimasti particolarmente impressionati dal risultato ottenuto dalla madre, e le hanno esternato l'orgoglio provato guardando il film, secondo Jolie, per loro migliore di qualsiasi altro premio lei possa ottenere.

Orgoglio familiare

"Mi hanno detto che erano orgogliosi di quanto duramente ho lavorato" ha spiegato Jolie "Non mi riferisco al vincere un premio o altro ma sentir dire che ho lavorato così duramente. Mi rende molto felice, perché vedono quanto lavoro sodo ed è semplicemente bello".

Proprio davanti ai suoi figli, Angelina Jolie inizialmente riusciva a cantare, perché temeva di farlo davanti agli altri anche dopo sette mesi di allenamento. L'attrice era molto felice di essere con loro sul set, visto che hanno collaborato alla lavorazione.

Affrontare la paure

I sei figli di Jolie, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne, hanno seguito il lavoro della madre e in particolare Maddox e Pax hanno lavorato come assistenti di produzione sul set del film. Riuscire a cantare in pubblico è stata una grande sfida.

In questo modo, Angelina Jolie spiega di aver voluto fornire un insegnamento ai suoi ragazzi per affrontare le proprie paure e lavorare duramente per superarle. Il film Maria è stato presentato nei mesi scorsi alla Mostra del Cinema di Venezia.