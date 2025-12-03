Angelina Jolie sarà una gangster nel suo prossimo ruolo da protagonista

L'attrice e regista sarà anche produttrice del film, intitolato Sunny, in cui interpreterà una madre affiliata alla criminalità organizzata che lotta per salvare i suoi figli

Angelina Jolie ha iniziato la produzione di Sunny, un thriller cupo diretto da Eva Sørhaug (nota per ave diretto alcuni episodi di Yellowjackets) per Gramercy Park Media, A Higher Standard e Nickel City Pictures.

Nello spirito dei classici film di mafia, Sunny segue una gangster che lotta per proteggere i suoi figli - e se stessa - da un boss della droga violento. Ma quando si verifica un evento devastante, ha solo poche ore per pianificare la loro fuga definitiva.

William Day Frank ha scritto la sceneggiatura basandosi su una storia ideata insieme a Sørhaug. Nathan Klingher della Gramercy Park Media è il produttore insieme a Jolie, Mark Fasano della Nickel City Pictures e Jeffrey Greenstein della A Higher Standard, in collaborazione con la Choice Films. Sørhaug è il produttore esecutivo. La A Higher Standard si occuperà delle vendite internazionali, mentre la WME Independent sarà a capo del mercato nazionale.

Maria: Angelina Jolie al photocall di Venezia 2024

Il pubblico rimarrà scioccato dalla performance di Angelina Jolie

Definendo Jolie "un vero e proprio tour de force", il produttore Fasano ha dichiarato: "Il pubblico rimarrà scioccato dal personaggio avvincente che lei interpreta. Il mondo violento creato da Eva e Angelina è incentrato sulla sopravvivenza e sulla famiglia, guidata da una madre disposta a fare qualsiasi cosa per proteggere i suoi due figli".

Klingher di Gramercy Park ha aggiunto: "Angelina ha reso questo ruolo unico e personale. Thriller forti e incentrati sui personaggi come questo sono rari, e l'attenzione ai dettagli che lei ed Eva hanno portato al film è impressionante da vedere".

Jolie è reduce dalla pioggia di premi e nomination per il film Maria, diretto da Pablo Larrain, mentre prossimamente la vedremo nel film sulla moda Couture e nella commedia di Marc Forster intitolata Anxious People; infine, la rivedremo insieme al regista Doug Liman (che l'aveva diretta in Mr. and Mrs. Smith) nello spy-thriller The Initiative.

Maria: Angelina Jolie in una foto dal set

Cambio di look per l'attrice e la sua nuova commedia

Per il già citato Anxious People, l'attrice ha mostrato un cambiamento significativo del look rispetto alla sua consueta chioma lunga castana, nonostante negli ultimi mesi fosse stata già avvistata con un colore dei capelli più chiaro rispetto al solito.

Nelle foto apparse online qualche mese fa, Jolie indossa un lungo top bianco incrociato, pantaloni ampi, con un rossetto rosso tenue sulle labbra e una spilla d'oro al petto. Sul set, l'attrice è affiancata dal figlio Maddox Jolie-Pitt, primogenito avuto dall'ex marito Brad Pitt.