Angelina Jolie e The Weeknd sono stati paparazzati insieme a Los Angeles (FOTO)

Angelina Jolie e The Weeknd sono stati paparazzati dopo aver cenato insieme nel ristorante di Giorgio Baldi a Los Angeles. I due hanno poi lasciato il locale separatamente ma in molti ora si chiedono il motivo di tale uscita.

Nelle ultime ore, sul web e sui social sono circolate le foto che ritraggono Angelina Jolie e The Weeknd (all'anagrafe Abel Tesfaye) insieme a Los Angeles. Gli scatti in questione hanno scatenato l'interesse dei numerosi fan dei due artisti che a questo punto si chiedono se tra i due ci sia del tenero e dunque il motivo di tale uscita. Sebbene né l'attrice né il cantante abbiano commentato l'appuntamento, una fonte vicina a The Weeknd ha sottolineato come i due non abbiano fatto alcuno sforzo per mantenere segreto il loro incontro. Le immagini dei paparazzi ritraggono Jolie che se ne va avvolta in un trench e The Weeknd che indossa una T-shirt nera con una giacca di jeans.

Bisogna comunque considerare che i due potrebbero essersi incontrati semplicemente per affari e non per piacere. The Weeknd si sta espandendo oltre la musica con una nuova serie HBO, The Idol. Il progetto, che include il co-creatore Reza Fahim e Sam Levinson di Euphoria, racconta di una cantante che si innamora di un promoter di club a Los Angeles solo per scoprire che è il leader di una setta. The Weeknd sarà protagonista e coproduttore del progetto. In precedenza è apparso al fianco di Adam Sandler in Diamanti Grezzi ed ha scritto un episodio di American Dad l'anno scorso.

L'attrice di Changeling è stata di recente fotografata mentre lasciava l'appartamento del suo ex marito, Jonny Lee Miller a New York, e questo non ha fatto altro che alimentare le voci su un possibile riavvicinamento tra i due. The Weeknd è stato invece legato alla modella Bella Hadid a partire dal 2015, portando avanti una relazione fatta di tira e molla fino alla rottura definitiva nel 2019.