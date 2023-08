Angelina Jolie, svelato il misterioso tatuaggio al dito medio che ha scatenato tante supposizioni

Angelina Jolie è sempre stata un'amante di tatuaggi simbolici, e ne ha molti che le cospargono il corpo come ad esempio quello abbinato all'ex marito Brad Pitt con una citazione del poeta Rumi, simboli buddisti e le coordinate dei luoghi di nascita dei suoi figli. Ora la la star di Mr. and Mrs. Smith aggiunge un altro tatuaggio all'elenco, questa volta sul dito medio.

Cosa si è tatuata l'attrice?

Un giorno fa Mr.K, tatuatore di star famose come Matt Damon, Michael J. Fox e Doja Cat, ha postato una foto sul suo account Instagram del nuovo tatuaggio di Angelina Jolie, coprendo però il tattoo e commentando "Ancora non riesco a credere di aver tenuto la sua mano e di averla tatuata. Indovinate cosa si è fatta?".

Di seguito il post del tatuatore:

Da quel momento si sono scatenati i rumor e i fan hanno iniziato a chiedersi se il tatuaggio fosse un riferimento all'ex marito Brad. Il tatuatore ha poi smentito che fosse così. Ora, le nuove foto scattate dai paparazzi mostrano finalmente il tatuaggio che è un piccolo pugnale disegnato in modo da sembrare che trafigga la pelle. Nelle foto, l'attrice esce dal nuovo studio del suo marchio Atelier Jolie a New York e saluta mostrando il tatuaggio sulla mano sinistra. Le foto sono disponibili qui.

La passione per gli oggetti affilati

La star di Eternals è da sempre un'amante dei simboli affilati come ha rivelato in varie interviste, e possiede una vasta collezione di coltelli che ha detto essere un'eredità di famiglia: "Non sono coltelli affilati, nuovi di zecca, presi in negozio. Sono coltelli antichi e bellissimi provenienti da altri Paesi, e sono chiusi in una custodia in modo che mio figlio non li tocchi" aveva detto l'attrice. Nel 2003 aveva anche parlato del suo passato di autolesionismo e del suo uso di coltelli come oggetto di piacere sessuale. Il tatuatore ha rivelato comunque che presto si scoprirà il significato del nuovo tatuaggio dell'attrice. Nel frattempo Angelina Jolie sarà protagonista di Maria, il nuovo film di Pablo Larraín.