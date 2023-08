Maria: le riprese del film di Pablo Larraín con star Angelina Jolie inizieranno in autunno

Le riprese di Maria, il nuovo film diretto da Pablo Larraín, sembra abbiano una data prevista per l'inizio del lavoro sul set.

La protagonista del nuovo progetto biografico sarà l'attrice Angelina Jolie nella parte dell'icona dell'opera Maria Callas.

I primi dettagli del film

La pre-produzione di Maria, secondo le fonti di World of Reel, è attualmente in corso e le riprese dovrebbero svolgersi da ottobre a dicembre.

Nel caso in cui lo sciopero degli attori sia ancora in corso tra qualche mese, inoltre, la produzione dovrebbe chiedere il via libera a SAG-AFTRA per poter iniziare il lavoro sul set.

Pablo Larrain sarà il regista del lungometraggio biografico con star Angelina Jolie nella parte di Maria Callas. La sceneggiatura è firmata da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders.

Sul grande schermo si seguirà la storia "tumultuosa, meravigliosa e tragica" della cantante durante gli anni '70, mentre viveva a Parigi.

Nel team della produzione, curata da Fabula Pictures, ci saranno Juan de Dios Larrain, Lorenzo Mieli di The Apartment Pictures, e Jonas Dornbach di Komlizen.