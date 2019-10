Angelina Jolie avrebbe sposato Brad Pitt perché si sentiva sotto pressione

Angelina Jolie avrebbe deciso di sposare Brad Pitt perché si sentiva sotto pressione, una situazione che ha vissuto in modo molto negativo.

Una fonte vicina alla star di Maleficent avrebbe rivelato a Us Weekly che Angelina Jolie aveva deciso di sposarsi senza essere particolarmente convinta che fosse la scelta giusta per lei: "Ha provato la sensazione che Brad Pitt le facesse pressione".

L'attrice ha però preso una decisione importante: "In futuro non ha intenzione di sposarsi più".

Brad e Angelina, in passato una delle coppie più ammirate di Hollywood, non hanno ancora ultimato le procedure necessarie a divorziare ufficialmente, ma sembrano aver trovato un accordo per quanto riguarda la custodia dei sei figli. La tensione del periodo dopo la separazione sembra quindi essere svanita e la fonte vicina alla famiglia ha sottolineato: "Brad è grato che tutta l'animosità sia rimasta nel passato. I figli sono la priorità ed è quello per cui è maggiormente entusiasta: essere un padre e condividere la sua vita con loro".

Angelina Jolie sembra inoltre aver trovato la serenità accanto al gioielliere Sat Hari Khalsa e, secondo le indiscrezioni, sarebbe molto felice di poter iniziare un nuovo capitolo della propria vita.