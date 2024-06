Angelina Jolie è in Italia: l'attrice avvistata sul lago di Como

Il lago di Como e i territori circostanti sono da tempo meta privilegiata di star del cinema, della musica e non solo e ogni tanto capita che vengano avvistati e fotografati volti noti impegnati a passeggiare tra le vie di un paesino lariano oppure in barca mentre solcano le acque lacustri.

L'ultima in ordine temporale ad essere stata immortalata in zona è Angelina Jolie. L'attrice premio Oscar ha fatto capolino proprio a Como, ed una sua foto è comparsa nelle storie del locale nel quale si è fermata per pranzare. Da quel momento, la notizia è circolata molto velocemente tra i media locali e nazionali.

Diva sul lago

Angelina Jolie ha fatto tappa al ristorante Lario's di Como insieme ad un gruppo di amici. Un cliente del locale ha fotografato l'attrice seduta al tavolo con gli occhiali da sole sul volto. La foto è stata pubblicata su Instagram e ripresa dall'account ufficiale del ristorante. Il territorio lariano non è una zona inedita per l'attrice, come ricorda il quotidiano locale La Provincia di Como. È proprio da queste parti che Jolie e l'ex marito Brad Pitt avrebbero dovuto sposarsi nel 2006, salvo poi scegliere una location differente, il castello a Miraval, in Francia.

Vincitrice dell'Oscar alla miglior attrice non protagonista per Ragazze interrotte nel 2000 e candidata nel 2009 per Changeling, oltre ad essersi aggiudicata una statuetta Jean Hersholt per i suoi impegni umanitari, Angelina Jolie è stata inserita nella lista delle 100 persone più influenti al mondo dalla rivista TIME e nel 2013 ha raggiunto la vetta della classifica delle attrici maggiormente pagate di Hollywood con un reddito di 33 milioni di dollari. Due anni dopo, la rivista Forbes l'ha scelta tra le 100 donne più potenti al mondo.

Ex moglie degli attori Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton e Brad Pitt, Angelina Jolie ha chiesto il divorzio dal terzo marito nel settembre 2016 per differenze inconciliabili.