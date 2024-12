Angelina Jolie: "Invecchiando il lavoro migliora"

L'attrice Angelina Jolie ha parlato della sua carriera in una nuova intervista, svelando perché non è preoccupata del tempo che passa.

Angelina Jolie ha svelato che sta ricevendo progetti che considera più interessanti ora che sta invecchiando.

L'attrice, intervistata da The Sunday Times per promuovere il film Maria diretto da Pablo Larrain, ha infatti sostenuto che gli anni che scorrono non stanno avendo effetti negativi sulla sua carriera.

L'evoluzione della carriera di Angelina Jolie

Rispondendo alle domande del magazine, Angelina Jolie ha raccontato: "Ho avuto un lavoro migliore mentre sto invecchiando. Non sto pensando nei termini dei ruoli offerti, ma dell'esperienza di vita con cui contribuisci".

La star del cinema ha conquistato un Oscar come Migliore Attrice Non Protagonista nel 1999 grazie al film Ragazze Interrotte, e ha ottenuto un'altra nomination nel 2008 con Changeling.

Angelina nel film Maria

L'attrice ha ribadito: "Per gli attori è più semplice invecchiare rispetto ai cantanti o ai ballerini perché il tuo corpo non cambia".

Tra gli aspetti che ha particolarmente apprezzato di Maria Callas, che ha interpretato nel film diretto da Pablo Larrain, c'è inoltre il suo "impegno" a continuare a esibirsi nonostante la paura legata all'invecchiare.

Angelina Jolie: "Maria Callas? Per lei ho imparato a cantare. Ma nella vita preferisco il punk"

Nel lungometraggio, presentato a settembre in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, Jolie ha il ruolo della cantante, di cui si raccontano gli ultimi anni di vita a Parigi, dove deve affrontare questioni legate alla sua identità e alla sua vita prima di morire, a causa di un infarto, nella sua casa all'età di 53 anni, nel 1977.

L'aspetto vulnerabile di Maria Callas

Angelina, parlando dell'artista che interpreta sul grande schermo, ha aggiunto: "Maria è vulnerabile perché prova la sensazione, e alle volte non è riuscita a farlo, di non poter proteggersi dalla solitudine o dal dolore emotivo perché fa parte della sua vita e del suo lavoro per essere estremamente umana e vivere in quel modo. Vivi attraverso la tua comunicazione con il pubblico. Per Maria, e per me, quell'aspetto è sempre stato estremamente importante".

Maria arriverà nei cinema americani e in streaming su Netflix durante il weekend, puntando a ottenere nomination ai premi prestigiosi nei prossimi eventi in programma tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.