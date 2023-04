Angelina Jolie e Halle Berry nell'action thriller Maude v Maude

Angelina Jolie e Halle Berry, per la prima volta insieme sul set, nell'action thriller Maude v Maude di cui non è stata ancora rivelata la trama.

Warner Bros si è assicurata i diritti di Maude v Maude, action thriller che vedrà protagoniste le star Angelina Jolie e Halle Berry. Roseanne Liang dirigerà la pellicola che vanta una sceneggiatura di Scott Mosier. Berry e Jolie produrranno il progetto insieme alla partner di produzione di Berry, Holly Jeter, tramite la loro comapagnia HalleHolly, insieme a Jeff Kirschenbaum e Joe Roth, che produrranno attraverso RK Films.

Al momento i dettagli della trama sono segreti, ma un insider descrive il progetto come un thriller d'azione internazionale in stile "Bond vs. Bourne", ambientato in varie location che verranno annunciate a breve.

Questa sarà la prima occasione per il pubblico di vedere insieme Angelina Jolie e Halle Berry, che si incontrano sul set per la prima volta. Entrambe le dive hanno una lunga esperienza nel genere action. Jolie ha recitato nell'action thriller Salt e in Mr. & Mrs. Smith, a fianco dell'ex marito Brad Pitt. Quanto a Halle Berry, ha interpretato Jinx nella saga di James Bond Die Another Day per poi apparire in John Wick 3: Parabellum e nei film sugli X-Men.

Al momento Halle Berry è impegnata nelle riprese di Never Let Go, diretto da Alexander Aja. dopo aver concluso la lavorazione di Without Blood, di cui è regista, Angelina jolie si prepara a incarnare Maria Callas nel biopic Maria, diretto da Pablo Larrain.