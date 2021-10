Angelina Jolie con i figli sul red carpet di Eternals: il dettaglio prezioso sulle labbra (FOTO)

Angelina Jolie ha entusiasmato il pubblico durante la sua apparizione sul red carpet di Eternals a Los Angeles: l'attrice 46enne ha posato per le foto assieme ai figli con indosso uno splendido abito, anche se è stato un accessorio prezioso per le labbra a catturare l'attenzione dei fan.

Angelina, infatti, ha scelto di completare il suo look elegante con un accattivante accessorio dorato che ha stupito tutti i presenti mentre sfilava sul tappeto rosso assieme ai suoi figli: Maddox, 20, Zahara, 16, Shiloh, 15 e i gemelli di 13 anni Vivienne e Knox. Per la speciale occasione, Zahara ha indossato un meraviglioso abito Elie Saab Couture che sua madre aveva precedentemente sfoggiato durante la cerimonia degli Oscar del 2014.

La star di Hollywood aveva un aspetto radioso: l'abito senza spalline metteva in mostra le sue braccia toniche e tatuate e i suoi fluenti capelli castani; a completare il suo outfit una serie di braccialetti d'oro e un paio di piccoli orecchini circolari.

In Eternals, pellicola diretta da Chloé Zhao la cui uscita è prevista per il mese prossimo, Angelina Jolie interpreterà il ruolo di Thena assieme ad un cast stellare in cui figurano anche Richard Madden, Kit Harington, Don Lee, Salma Hayek, Gemma Chan e Lauren Ridloff.