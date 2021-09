Angelina Jolie parla del divorzio da Brad Pitt: "Mi ha distrutto ma temevo per i miei figli"

Durante una lunga intervista al Guardian, Angelina Jolie ha parlato del divorzio da Brad Pitt ed ha affermato di aver temuto per la sicurezza della sua "intera famiglia", compresi i suoi figli, durante la relazione con il collega. L'attrice di The Changeling è attualmente impegnata con la promozione del suo nuovo libro, dedicato ai diritti dei bambini. Si intitola Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth, ovvero "Conosci i tuoi diritti e rivendicali: una guida per i giovani".

Quello tra Angelina Jolie e Brad Pitt è stato un rapporto iniziato, proseguito e finito sotto i riflettori internazionali. Per anni, i Brangelina hanno fatto sognare milioni di persone nel mondo, rappresentando un simbolo di bellezza non solo esteriore ma anche interiore, considerati i tanti gesti benefici fatti dalle due star di Hollywood. A quanto pare, però, anche in questo caso non era tutto oro quello che luccicava di fronte alle telecamere e a raccontarlo è stata di recente la stessa Jolie, la quale ha descritto gli anni durante i quali ha deciso di divorziare dal padre dei suoi figli.

L'attrice 46enne ha detto che le esperienze affrontate durante la relazione con il collega le hanno fatto capire l'importanza dei diritti dei bambini. Quando le è stato chiesto di approfondire, ha detto che "non può parlare" della situazione a causa dei procedimenti di custodia ancora in corso. Durante l'intervista, però, sembra che la star di Tomb Raider abbia annuito per confermare che stava alludendo al suo divorzio e alle accuse di abusi domestici che ha fatto contro Pitt.

Ricordiamo che l'ex coppia condivide sei figli: i figli adottivi Maddox, Pax e Zahara, ed i tre figli biologici Shiloh ed i gemelli Knox e Vivienne. Alla domanda se temeva per la sicurezza dei suoi figli durante la relazione con Pitt, la Jolie ha detto: "Sì, per la mia famiglia. Tutta la mia famiglia". Ha quindi parlato della sua decisione di chiedere il divorzio dopo 14 anni insieme: "Mi ci è voluto molto per arrivare al punto in cui sentivo di dovermi separare dal padre dei miei figli". Angelina Jolie ha aggiunto di essere rimasta traumatizzata e "spezzata" dall'esperienza "orribile" che ha affermato essere andata avanti per "l'ultimo decennio". Ma ha anche affermato che, nonostante tutto, voleva che tutta la sua famiglia, compreso il papà dei suoi figli, "guarisse e fosse serena e pacifica". "Saremo sempre una famiglia", ha aggiunto.

Dopo il divorzio da Angelina Jolie, Brad Pitt ha ammesso di aver affrontato importanti problemi di alcolismo. Secondo più fonti, Angelina Jolie ha scelto di divorziare dal suo ex marito dopo che questo ha avuto uno scontro fisico con Maddox, il figlio più grande, il quale si sarebbe messo in mezzo per difendere la madre durante un litigio.