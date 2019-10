Angelina Jolie e Brad Pitt: niente accordo economico, continua la trattativa per il divorzio

Angelina Jolie e Brad Pitt, secondo alcune fonti vicine alla coppia, non hanno trovato un accordo economico utile a concludere il loro divorzio a causa di una proprietà in Francia.

La coppia avrebbe infatti chiesto al tribunale una proroga per poter analizzare nel migliore dei modi le rispettive situazioni finanziarie e, secondo i documenti ottenuti da The Blast, Angelina Jolie e Brad Pitt non sono ancora riusciti a decidere in che modo dividere il loro patrimonio.

La star di C'era una volta a... Hollywood avrebbe chiesto alla corte di utilizzare un giudice privato per poter proseguire le trattative e a la coppia dovrebbe poter utilizzare questa modalità pagando privatamente il legale.

Uno dei punti più complicati per raggiungere l'agognato accordo sarebbe la vigna che Angelina e Brad hanno acquistato insieme in Francia alcuni anni fa, nel 2011, al costo di 60 milioni di dollari.

L'idea iniziale era quella di cedere la lussuosa proprietà ai loro figli, tuttavia la situazione sembra essere più complicata rispetto a quanto previsto inizialmente.

Brad Pitt e Angelina Jolie avevano avuto qualche problema anche nel raggiungere un accordo per la custiodia dei loro sei figli, problema apparentemente risolto dopo qualche discussione e riflessione.

I Brangelina, che si erano sposati nel 2014, hanno annunciato il divorzio nel 2016.