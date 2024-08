Angelina Jolie accusa Brad Pitt di aver cercato di metterla a tacere sugli abusi subiti

Gli avvocati di Angelina Jolie sostengono che Brad Pitt voleva farle firmare un accordo di non divulgazione per costringerla a tacere sugli abusi subiti.

Gli avvocati di Angelina Jolie accusano Brad Pitt di aver tentato di farle firmare un accordo di non divulgazione "specificamente progettato per costringerla a tacere sugli abusi subiti" nella loro battaglia legale.

Nello specifico, Jolie accusa l'ex marito di aver cercato di farle firmare un accordo di non divulgazione da 8,5 milioni di dollari in relazione alle accuse di abuso nei confronti del suo ex.

Nei documenti depositati giovedì 25 luglio presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles e ottenuti da PEOPLE, gli avvocati della Jolie hanno sostenuto una recente mozione per obbligare Pitt a rivelare le comunicazioni personali, che gli avvocati di Pitt hanno descritto come "ampie e invasive" in un documento separato.

I fatti e le accuse

Nel 2022 Pitt ha citato in giudizio la Jolie per aver venduto la sua quota di Château Miraval, l'azienda vinicola di cui sono comproprietari, sostenendo che la Jolie ha violato un accordo precedente in base al quale nessuno dei due lo avrebbe fatto senza l'approvazione dell'altro. La coppia ha anche ingaggiato una battaglia legale separata relativa alla custodia dei figli, metà dei quali ha ormai raggiunto la maggiore età: Maddox, 22 anni, Pax, 20, Zahara, 19, Shiloh, 18, e i gemelli Knox e Vivienne, 16 anni.

Nei nuovi documenti del tribunale, gli avvocati della Jolie affermano che la Jolie "non ha agito con malizia e con l'intento di danneggiare Pitt in risposta a una sentenza sulla custodia" quando ha venduto la sua quota di Miraval nel 2021.

"Al contrario, è stato Pitt a rifiutarsi di acquistare la sua quota se non avesse ricevuto il suo nuovo NDA ampliato, applicabile con un rimborso di 8,5 milioni di dollari specificamente progettato per costringerla a tacere sui suoi abusi e insabbiamenti", si legge nei documenti del tribunale.

Gli avvocati della Jolie hanno inoltre dichiarato: "Mentre Pitt avanza quello che è effettivamente un argomento obsoleto di privacy della violenza domestica per proteggere i suoi abusi, il suo argomento non è la legge, almeno non in questo secolo, e non cita alcuna autorità che gli dia tali protezioni ingiustificate", si legge nei documenti del tribunale. "In ogni caso, ha rinunciato a qualsiasi tutela della privacy quando ha fatto causa alla Jolie".

Nei documenti del tribunale ottenuti da PEOPLE il 15 luglio, gli avvocati di Pitt hanno chiesto che la mozione della Jolie fosse respinta. Essi sostengono che la Jolie voleva che lui producesse comunicazioni "su questioni delicate come la terapia che ha volontariamente intrapreso" in seguito al viaggio in aereo della famiglia del 2016 che ha portato al loro divorzio, anche dopo che Pitt si era offerto di produrre "documenti sufficienti a mostrare tutto ciò che è accaduto sul volo".

In quel documento, gli avvocati di Pitt hanno sostenuto che le sue "comunicazioni private e di terze parti" di quel periodo non dovrebbero essere rilevanti per la loro disputa sull'azienda vinicola e hanno affermato che la Jolie intende "trasformare questa disputa d'affari in una nuova disputa sul caso di divorzio della ex coppia".

Nei documenti del 25 luglio, gli avvocati della Jolie sottolineano che Pitt "sostiene di non aver usato l'NDA per tentare di coprire eventuali abusi" e sostengono che l'attore dovrebbe essere obbligato a continuare a produrre documenti relativi alle sue accuse durante la battaglia legale.

"La Jolie non ha alcun desiderio di discutere di queste questioni e per anni non ne ha mai parlato pubblicamente. Piuttosto che apprezzare la sua discrezione, Pitt ha cercato di imporre e far rispettare il contratto", si legge nei documenti. "Poiché lei si è rifiutata, lui cerca di punirla, chiedendo 67 milioni di dollari più i danni punitivi. Così facendo, Pitt ha messo in discussione la sua condotta. Sebbene la Jolie desideri sinceramente che Pitt ponga fine a questo contenzioso e metta finalmente la loro famiglia al primo posto, ciò non può accadere finché Pitt la perseguita senza sosta".