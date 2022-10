Angelina Jolie accusa Brad Pitt di aver aggredito lei e i figli a bordo di un aereo nel 2016

Angelina Jolie ha accusato Brad Pitt di aver aggredito fisicamente lei e i suoi figli durante una lite.

Il diverbio sarebbe avvenuto nel settembre 2016 a bordo di un aereo e le rivelazioni sono emerse dai documenti presentati dagli avvocati dall'attrice.

Angelina Jolie e Brad Pitt ad un evento

La lotta legale che vede contrapposti Angelina Jolie e Brad Pitt è iniziata quando l'attore ha accusato l'ex moglie di aver venduto la sua metà della vigna Château Miraval senza avvisare. La star ha quindi risposto tramite i suoi legali sostenendo di aver venduto la proprietà dopo aver ricevuto la richiesta di firmare dei documenti in cui giurava di non rivelare al di fuori delle mura del tribunale degli abusi fisici ed emotivi subiti da lei e dai suoi figli.

Angelina sostiene che durante la lite del 2016 Brad avrebbe afferrato al collo uno dei suoi figli e schiaffeggiato un altro, oltre ad averla presa per la testa e scossa violentemente. La discussione sarebbe iniziata quando Pitt l'ha accusata di essere ossequiosa nei confronti dei ragazzini.

Gli avvocati sostengono che l'attore abbia afferrato l'ex moglie per le spalle e l'abbia colpita violentemente spingendola poi contro il muro del bagno dell'aereo. Pitt avrebbe preso a pugni il soffitto del velivolo più volte e quando uno dei figli ha parlato per difendere la madre, Brad avrebbe reagito violentemente, obbligando Angelina a provare a fermarlo afferrandolo per la schiena. L'attore avrebbe provato a liberarsi di lei lanciandosi all'indietro, azione che ha causato a Jolie delle ferite alla schiena e al gomito. I figli avrebbero quindi reagito per proteggersi, ma Pitt avrebbe prima quasi soffocato uno di loro e colpito al volto un altro nonostante i ragazzini implorassero al padre adottivo di fermarsi, essendo visibilmente spaventati e piangendo.

Angelina Jolie ha poi deciso di allontanarsi da Brad prenotando un altro hotel dove andare insieme ai figli. Quando l'attrice ha informato il marito della decisione, secondo gli avvocati, avrebbe ottenuto un'altra reazione violenta, tra urla e spinte.

La denuncia compiuta nel 2016 da Angelina all'FBI in modo anonimo non aveva portato a nessuna conseguenza legale e l'attrice ha quindi deciso di ottenere i documenti relativi alle indagini per dimostrare la colpevolezza dell'attore.