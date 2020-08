Angela Lansbury oggi: La Signora in Giallo a Malibu, la foto conquista i fan sui social

Una foto di Angela Lansbury oggi, a 94 anni, sta facendo il giro dei social: la protagonista de La Signora in Giallo è stata immortalata seduta ad un tavolino a Malibu con occhiali da sole e mascherina, in splendida forma a dispetto dell'età.

Dame Angela Lansbury in Malibu. August, 2020. pic.twitter.com/ezQxoTIyZc — Dame Angela Lansbury News (@_AngelaLansbury) August 30, 2020

Che la si conosca come Jessica Fletcher in La signora in giallo o come Eglantine Price, l'apprendista strega di Pomi d'ottone e manici di scopa, non si può far a meno di voler bene ad Angela Lansbury, come stanno dimostrando i suoi fan sul web. Enzo Battarra, marito della figlia Deirdre Angela Shaw,ha scattato una foto della suocera che sta facendo il giro del web. Angela Lansbury è seduta al tavolino di un ristorante all'aperto di Malibu. L'attrice premiata nel 2014 con il Premio Oscar alla carriera indossa occhiali da sole e ha la mascherina abbassata per mangiare ed appare in ottima forma. La didascalia dice Agosto 2020.

Angela Lansbury, quando sua figlia era seguace di Charles Manson

Angela Lansbury è nata il 16 ottobre del 1925 a Londra e tra poco compirà 95 anni. In televisione manca dal 2017, anno in cui ha partecipato alla miniserie Piccole donne, il suo ultimo film è stato Il ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall. La foto è stata pubblicata da un account di fan dell'attrice e in poco tempo ha ricevuto numerosissimi like ed è stata ritwittata più di mille volte. "Oh mio Dio! Ha un aspetto fantastico " ha scritto un follower e un altro: "ADORO vederla in giro! Una delle mie persone preferite di TUTTI I TEMPI... Ha un aspetto fantastico!". Qualcuno che ha avuto la fortuna di vederla recitare a teatro dice: "L'ho vista a Londra alcuni anni fa come Madame Arcati in Blithe Spirit. Ha avuto una standing ovation la prima volta che è salita sul palco, serata fantastica!", per questo ruolo la Lansbury nel 2009 vinse il suo quinto Tony Award, il primo come miglior attrice non protagonista.