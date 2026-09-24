Angela Bassett ha un messaggio per David Jonsson, il nuovo Black Panther: "Non vedo l'ora"

L'attrice, storica interprete di Ramonda nel MCU, ha accolto con entusiasmo l'arrivo di David Jonsson nei panni del giovane T'Challa e si è detta impaziente di vederlo raccogliere l'eredità di Black Panther.

Il passaggio di testimone nel Wakanda ha già trovato una prima, importante sostenitrice: Angela Bassett, che nel Marvel Cinematic Universe ha dato volto e autorevolezza alla regina Ramonda, ha accolto con grande entusiasmo la scelta di David Jonsson come nuovo Black Panther. L'attore sarà infatti il volto di Prince T'Challa II, il figlio di T'Challa e Nakia già presentato al pubblico alla fine di Black Panther: Wakanda Forever.

David Jonsson sarà il nuovo Black Panther

Parlando con ScreenRant, Bassett non ha nascosto la curiosità per quello che Jonsson porterà nel ruolo. "Non vedo l'ora", ha dichiarato l'attrice, raccontando di essere stata "al settimo cielo" quando ha saputo della scelta di Marvel. Un entusiasmo che, a quanto pare, è condiviso anche dai fan. Bassett ha infatti sottolineato la reazione del pubblico all'annuncio: "So che anche i fan erano felici. Così emozionati".

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La sua approvazione assume un significato particolare proprio per il legame che l'attrice ha con la storia di Wakanda. Angela Bassett ha interpretato Ramonda fin dal primo Black Panther del 2018, diventando una delle figure centrali della saga. In Wakanda Forever, dopo la morte di Chadwick Boseman, il suo personaggio ha inoltre accompagnato Shuri nel difficile passaggio che ha portato quest'ultima a raccogliere l'eredità del fratello.

La scelta di David Jonsson è stata annunciata da Marvel al Comic-Con nel luglio 2025. L'attore interpreterà dunque il giovane T'Challa II, destinato a diventare il nuovo Black Panther nel terzo capitolo della saga. Il personaggio era comparso per la prima volta nella scena post-crediti di Black Panther: Wakanda Forever. In quel momento Nakia aveva presentato a Shuri suo figlio, rivelando che il bambino portava proprio il nome del padre.

Per Jonsson si tratta di un ruolo particolarmente importante dopo una serie di interpretazioni che lo hanno fatto emergere rapidamente nel panorama cinematografico internazionale. L'attore è conosciuto soprattutto per Alien: Romulus e per The Long Walk, adattamento del romanzo di Stephen King.

A dirigere Black Panther 3 tornerà Ryan Coogler, già regista dei primi due film. Nel cast sono attesi anche Letitia Wright, nuovamente nei panni di Shuri, e Winston Duke, che riprenderà il ruolo di M'Baku. L'uscita del film è attualmente fissata al 15 dicembre 2028.

La storia dovrà quindi confrontarsi con un'eredità particolarmente complessa. Dopo la scomparsa di Chadwick Boseman nel 2020, il franchise ha scelto di non sostituire direttamente l'attore e ha affidato a Shuri il mantello di Black Panther. Il terzo film sembra ora preparare un nuovo passaggio generazionale, riportando al centro proprio il figlio di T'Challa.

L'eredità di Chadwick Boseman passa alla nuova generazione

Il percorso di Black Panther resta uno dei più significativi nella storia recente del Marvel Cinematic Universe. Il primo film, uscito nel 2018, ha incassato circa 1,3 miliardi di dollari nel mondo e ottenuto sette candidature agli Oscar, compresa quella per il miglior film. La pellicola ha portato a casa tre statuette, per costumi, scenografia e colonna sonora.

Angela Bassett in una scena di Black Panther

Wakanda Forever, arrivato nelle sale nel 2022, ha invece superato gli 859 milioni di dollari al box office mondiale e ottenuto cinque candidature agli Academy Awards. Proprio per il film Angela Bassett ha ricevuto una candidatura come miglior attrice non protagonista, diventando la prima interprete candidata agli Oscar per una performance in un film Marvel.

Il futuro del personaggio, intanto, sembra destinato a intrecciarsi con quello più ampio dell'MCU. Letitia Wright tornerà infatti nei panni di Shuri anche in Avengers: Doomsday, previsto nelle sale il 18 dicembre. Per vedere David Jonsson indossare ufficialmente il costume di Black Panther bisognerà però aspettare ancora qualche anno. Black Panther 3 è attualmente previsto per il 15 dicembre 2028 e, almeno per ora, Marvel mantiene ancora gran parte dei dettagli della storia nel silenzio.

L'unica cosa certa è che il nuovo T'Challa potrà contare, prima ancora di arrivare sullo schermo, sull'approvazione di una delle attrici che hanno contribuito a costruire la storia di Wakanda. E Angela Bassett sembra avere già una gran voglia di vederlo in azione.