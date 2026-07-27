Black Panther 3, Kevin Feige: "Ryan Coogler mi chiamò per dirmi che aveva trovato il nuovo T'Challa"

L'annuncio di David Jonsson come nuovo protagonista di Black Panther 3 non è stato il frutto di un lungo casting, ma di un'intuizione immediata di Ryan Coogler e di un incontro segreto con l'attore.

Kevin Feige ha svelato come Ryan Coogler abbia scelto David Jonsson come nuovo Black Panther. Il regista organizzò un incontro segreto con l'attore mesi prima dell'annuncio ufficiale e, al termine del colloquio, telefonò al presidente dei Marvel Studios per dirgli personalmente: "È lui".

"Non avevamo ancora iniziato i provini"

A raccontare il retroscena è stato il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che in un'intervista a Empire ha rivelato come il regista avesse individuato il volto del futuro T'Challa II molti mesi prima dell'annuncio ufficiale al San Diego Comic-Con.

Feige ha spiegato che, fino a quel momento, Marvel non aveva ancora aperto ufficialmente la ricerca del protagonista. "Ryan era completamente concentrato su I Peccatori. Quando lavora a un progetto si dedica esclusivamente a quello. L'idea era di sederci insieme dopo l'uscita del film e la stagione degli Oscar per iniziare il casting."

Poi, però, arrivò una telefonata inattesa. Circa un mese e mezzo prima dell'inizio previsto delle selezioni, Coogler contattò Feige con una sicurezza che sorprese perfino il presidente dei Marvel Studios. "Mi chiamò e disse: "L'ho trovato". Io gli risposi: "Cosa intendi?". E lui: "Ho trovato il nuovo Black Panther. È David Jonsson"."

Il regista aveva già visto alcuni lavori dell'attore e invitò Feige a fare lo stesso. Coogler decise quindi di incontrare personalmente Jonsson lontano da occhi indiscreti. Secondo Feige, il colloquio avvenne in gran segreto. "Si incontrarono praticamente sotto copertura, in un hotel, lontano da tutto e da tutti."

Terminato l'incontro, il regista richiamò immediatamente il presidente dei Marvel Studios. "Mi disse: "È lui. Lo sento dentro di me. È una brava persona ed è il prossimo Black Panther"."

Il futuro di Wakanda

Feige ha ammesso che quelle parole lo colpirono profondamente. "Ho avuto i brividi. Mi sono anche emozionato un po'. Gli ho risposto soltanto: "Facciamolo"." Da quel momento, Marvel ha mantenuto il segreto per circa sei mesi, fino alla presentazione ufficiale durante il panel del Comic-Con.

In Black Panther 3, in arrivo nelle sale il 15 dicembre 2028, David Jonsson interpreterà T'Challa II, il figlio del compianto re di Wakanda introdotto da bambino nel finale di Black Panther: Wakanda Forever. Nel nuovo capitolo il personaggio sarà ormai adulto e raccoglierà l'eredità del padre assumendo il ruolo di Black Panther.

Ryan Coogler tornerà alla regia, mentre Letitia Wright e Winston Duke riprenderanno rispettivamente i ruoli di Shuri e M'Baku, accompagnando il passaggio di testimone verso una nuova generazione di eroi del Marvel Cinematic Universe.