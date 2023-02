Angela Bassett Entertainer of the Year agli NCAACP Image Award, l'Oscar si avvicina?

L'icona del cinema Angela Bassett porta a casa il più prestigioso dei premi agli NCAACP Image Award, quello di Entertainer of Year. Si avvicina forse anche l'Oscar per l'attrice di Black Panther: Wakanda Forever?

Questo potrebbe benissimo essere l'anno di Angela Bassett, dato che la stagione degli Award le sta portando più di una soddisfazione.

Dopo essere stata la prima attrice candidata all'Oscar per un film Marvel, adesso la star ha vinto tre premi durante la cerimonia degli NCAACP Imagine Award, incluso quello più ambito che la designa Entertainer of the Year (oltre a quello per Outstanding Actress in a Drama Series per 9-1-1 e come Best Supporting Actress per il film Marvel.

"Immagino che Angela Basset l'abbia fatto, alla fine!" afferma la Bassett nel suo discorso di ringraziamento, facendo riferimento alla performance di Ariana DeBose ai BAFTA, dove venivano citate le donne del cinema del momento, inclusa l'interprete della regina Ramonda nel MCU.

L'attrice prosegue poi con una serie di ulteriori ringraziamenti, come riporta anche Deadline, citando Spike Lee,la moglie di Malcolm X Betty Shabazz, John Singleton e il regista di Black Panther Ryan Coogler per averle dato grandi opportunità lavorative.

"Grazie mille alla mia famiglia, e grazie a voi, famiglia. Vi voglio bene e vi apprezzo dal più profondo del mio cuore" conclude "La gratitudine è il modo dell'universo di dire che a questo mondo non siamo soli. Abbiamo l'un l'altro".

Secondo voi Bassett tornerà a casa con un'altra statuetta dorata la notte del 12 marzo, quando si terrà la 95esima edizione degli Academy Award?