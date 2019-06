Angel: la reunion del cast della serie 20 anni dopo (FOTO)

Angel, lo spinoff di Buffy, l'ammazzavampiri, sta per compiere venti anni e il cast è stato protagonista di una reunion, di cui online sono apparse le foto e alcuni video.

La serie ha infatti debuttato su The WB il 5 ottobre 1999 dando spazio alle avventure di Angel, vampiro interpretato da David Boreanaz, dopo essersi trasferito a Los Angeles. Tra i protagonisti c'erano anche Charisma Carpenter, Alexis Denisof, James Marsters, Amy Acker e J. August Richards.

Il magazine EW ricorda come l'idea di Angel sia nata da Joss Whedon e dallo sceneggiatore David Greenwalt, iniziando a delineare la possibile trama e tematiche ben diverse rispetto a quelle legate agli eventi ambientati a Sunnydale. Il protagonista ha quindi avuto modo di essere più dark, anche se si è spesso dato spazio a momenti divertenti ed emozionanti. Whedon era infatti rimasto colpito dal modo in cui David Boreanaz aveva portato in vita il vampiro di cui si innamora Buffy, rendendosi conto che la creatura eterna che deve fare i conti con la propria coscienza era perfetta per dare vita a un racconto sulla redenzione e sul diventare ciò che si dovrebbe essere durante l'età adulta, lasciandosi quindi alle spalle le questioni adolescienziali legate alla vita della Cacciatrice.

Angel: la foto della reunion

I due autori hanno rivelato che il loro tentativo di proporre atmosfere più adatte al pubblico adulto ha creato qualche problema. Greenwalt ha raccontato che i produttori erano sconvolti quando nel secondo episodio veniva mostrato Angel mentre lasciava morire una ragazza e poi ne leccava il sangue da terra.

Non appena gli autori hanno ottenuto la collaborazione di David Boreanaz hanno cercato di coinvolgere Charisma Carpenter perché Cordelia avrebbe reso più leggera l'oscurità di Angel, con i suoi tentativi di diventare una star che non vanno come avrebbe sperato, e seguendone l'evoluzione in eroina.

Nei primi episodi era inoltre stato introdotto Doyle, un mezzo demone interpretato da Glenn Quinn, sostituendolo poi con Wesley, ruolo affidato a Alexis Denisof, un volto noto dai fan di Buffy - L'ammazzavampiri, essendo apparso nella terza stagione. Whedon, dopo averlo invitato a colazione, gli ha spiegato di aver avuto questa idea legata a una possibile ribellione del suo personaggio. In un secondo momento sono invece stati presentati agli spettatori i personaggi di Fred (Acker) e del cacciatore di vampiri Charles Gunn (Richards), alle prime armi nel campo della recitazione durante il periodo in cui sono stati scelti per lo show.

Angel: la copertina del numero di EW dedicato alla reunion

Angel ha quindi trovato la sua personalità e sul set l'atmosfera è diventata all'insegna delle risate e della leggerezza, come ricorda Denisof: "Non c'era quasi nessun ciak che non finisse con noi che ridevamo perché David aveva fatto qualcosa di divertente". Charisma ha aggiunto: "Ma lui era in grado di fermarsi, mentre noi tre ore dopo stavamo ancora ridendo!".

Tra gli episodi preferiti dal cast c'è quello in cui i protagonisti compiono un viaggio nella dimensione demoniaca chiamata Pylea, a cui si accede attraverso un portale. Boreanaz ha ricordato: "Abbiamo guidato con la macchina attraversando l'entrata degli studios della Paramount!".

Gli attori, abituati alle riprese in notturna, si sono inoltre trovati alle riprese con dei rari ciak alla luce del sole, ma le giornate erano particolarmente afose, causando non pochi problemi a tutti gli interpreti. Sul set della puntata Whedon ha persino interpretato un demone verde e si è esibito con dei passi di danza con risultati esilaranti: "Non avevo ideato quattro minuti di coreografia ed ero terribilmente fuori forma!".

Angel: la copertina del numero di EW dedicato alla reunion

James Marsters è entrato in scena nella quinta stagione riprendendo il ruolo di Spike, ritrovandosi però alle prese con l'inaspettata cancellazione che ha portato gli autori a ideare un modo convincente per uscire di scena. Acker ha ad esempio affrontato la trasformazione di Fred nel demone chiamato Illyria che uccide anche Wesley. Denisof ha ricordato: "Mi emoziono ancora pensando a quella scena. Stavo dicendo addio a tante cose in contemporanea".

Il finale di Angel è andato in onda nel maggio 2004, lasciando la storia un po' in sospeso mostrando i personaggi ancora in vita alle prese con migliaia di demoni, creature e presenze sovrannaturali. Whedon ha voluto spiegare: "Capisco perché le persone vogliano un epilogo ma per me sarebbe come aggiungere un appunto alla fine. Quello che ho sempre voluto dire è che cercare di meritarsi la vita che si ha è il compito di un'esistenza. Si combatte sempre. Spero sempre che le persone provino con lo show le difficoltà e la possibilità di redenzione. Il prezzo sarà sempre alto, ma se si è disposti a lavorare ne varrà sempre la pena". David ha sottolineato: "Sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto. C'è una tale forza in tutti questi personaggi, lottano e trovano in qualche modo la redenzione".