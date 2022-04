Andy Serkis sarà il regista di The Giant's House

Tra i progetti futuri di Andy Serkis in veste di regista ci sarà anche il film tratto da The Giant's House, libro scritto da Elizabeth McCracken.

Il progetto sarà prodotto da Wildgaze Film in collaborazione con Imaginarium Productions di proprietà della star di The Batman e Il Pianeta delle Scimmie.

Nick Hornby scriverà la sceneggiatura di The Giant's House che, tra le pagine, raccontava la storia di Peggy Cort, una giovane bibliotecaria che preferisce la compagnia dei libri a quella delle persone. Quando James, un giovane davvero alto, fa visita alla sua biblioteca, i due intraprendono un viaggio inaspettato.

La storia romantica che verrà diretta da Andy Serkis non ha ancora trovato i suoi protagonisti e il casting è ancora in corso sotto la guida di Lucy Bevan (The Batman, Belfast).

L'attore e regista, recentemente, si è occupato di Venom: la Furia di Carnage.