Andy Serkis sarà Heinrich Himmler nel film The Man With the Miraculous Hands

Andy Serkis sarà protagonista accanto a Woody Harrelson del thriller The Man With the Miraculous Hands, un progetto ambientato durante la seconda guerra mondiale.

Il progetto verrà presentato ai potenziali finanziatori e distributori al mercato del festival di Cannes e sarà co-prodotto da Vendome e SND.

Cosa racconterà il film

Oren Moverman sarà il regista e sceneggiatore del film The Man With the Miraculous Hands, ispirato a una storia vera. Gli eventi saranno ambientati nel 1939 e Woody Harrelson avrà la parte di Felix Kersten, un massaggiatore apolitico che diventa il medico personale di uno degli uomini più potenti e temuti nella Germania nazista: il cronicamente malato Heinrich Himmler (Andy Serkis), a capo delle SS e ideatore dell'Olocausto.

Mentre la guerra esplode in Europa e la salute di Himmler peggiora, la sua autorità cresce. Kersten si ritrova così in una posizione unica per influenzare le decisione prese ai livelli più alti del Terzo Reich. Affrontando un gioco davvero pericoloso che potrebbe costargli la sua vita a ogni svolta, e usando le sue conoscenze mediche come arma, il dottore riesce a influenzare Himmler, metterlo contro Hitler, e salvare migliaia di vite.

Andy Serkis si racconta: "La performance capture è uno strumento meraviglioso"

Serkis è attualmente impegnato nello sviluppo di un film animato ispirato a La fattoria degli animali scritto da George Orwell e pochi giorni fa è stato annunciato che sarà il regista di Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, il prossimo progetto legato alla saga tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien.

Il progetto è attualmente nelle fasi iniziali di sviluppo della sceneggiatura, che sarà curata ancora da Fran Walsh e Philippa Boyens, insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou, ed "esplorerà trame che ancora non sono state narrate", all'interno del franchise, come ha dichiarato il CEO di Warner Bros.