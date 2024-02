Ian McKellen scambiato per Michael Gambon:'Pensavano di aver visto un fantasma'

Nonostante Michael Gambon sia scomparso da qualche mese, sir Ian McKellen, famoso in tutto il mondo per il ruolo di Gandalf in Il signore degli anelli e Magneto in X-Men, viene ancora scambiato per l'attore di Harry Potter.

Ian McKellen come un Gandalf di John Howe

Da tempo McKellen racconta di essere scambiato con Michael Gambon ma l'ultimo paradossale equivoco è capitato poche settimane fa, come ha svelato al The Graham Norton Show:"Michael Gambon, che ha interpretato l'altro mago, ed io venivamo spesso scambiati l'uno per l'altro e una cosa strana è successa la scorsa settimana. Stavo aspettando un treno e due donne ventenni mi hanno chiesto 'Sei Michael Gambon?'. Ho detto loro che è morto e loro hanno risposto 'Sì, lo sappiamo, sei tu?'. Penso che pensassero di aver visto un fantasma".

Michael Sheen/Andy Serkis

Michael Gambon è scomparso lo scorso 27 settembre all'età di 82 anni in seguito a complicanze legate ad una polmonite. Ian McKellen ha partecipato allo show di Graham Norton insieme a Michael Sheen, che ha ricordato di essere lui stesso scambiato ogni tanto con Andy Serkis.

Michael Gambon è il nuovo Albus Silente nel terzo film della serie di harry Potter

"Un sacco di persone pensano che io sia Andy Serkis de Il signore degli anelli. Una volta sono stato seguito fuori da un ristorante a Los Angeles da qualcuno che urlava Gollum! Gollum! Gollum! Non vengo riconosciuto come Andy ma solo come l'orribile personaggio che interpreta. È terribile!" ha concluso Sheen.