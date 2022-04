Andrew Garfield e Tobey Maguire avvistati (di nuovo) al cinema insieme (FOTO)

Andrew Garfield e Tobey Maguire sono stati visti insieme ad una proiezione di Everything Everywhere All At Once, considerato da molti come il capolavoro dei film sul multiverso.

Andrew Garfield e Tobey Maguire sono stati paparazzati insieme al cinema mentre prendevano parte ad una proiezione di Everything Everywhere All At Once. Le foto dei due attori arrivano dopo che le star hanno ripreso i loro ruoli del MCU recitando insieme a Tom Holland in Spider-Man: No Way Home, uscito nelle sale il 17 dicembre 2021.

Prima dell'uscita del film sull'Uomo Ragno, molti sospettavano che Maguire e Garfield sarebbero tornati a recitare nei panni dei loro rispettivi lanciatori di ragnatele. Tuttavia, le due star hanno svolto un lavoro ammirevole mentendo alla stampa e tenendo al sicuro il loro segreto.

Adesso però Maguire e Garfield sono stati avvistati ancora una volta alla proiezione di un film: si tratta di Everything Everywhere All At Once, celebre pellicola diretta da Daniel Scheinert e Daniel Kwan. Inutile dire che la foto degli "Spider-Bros" ha fatto il giro del web in poche ore.

È difficile negare il collegamento tra Spider-Man: No Way Home e il film che Andrew Garfield e Tobey Maguire hanno visto al cinema: Everything Everywhere All at Once, infatti, è stato elogiato per la sua trama e alcune persone lo hanno persino definito come il miglior film sul multiverso mai realizzato.